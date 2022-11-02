فيفا 23: أفضل 50 لاعب وسط شاب في نمط المهنة باللعبة

موقع جول يستعرض في التقرير التالي أفضل 50 لاعب وسط شاب في فيفا 23 ويوضح كافة تقييماتهم

بعد صدور لعبة فيفا 23، بدأ عشاق اللعبة لعبها باستمرار في كافة الأطوار المختلفة للاستمتاع بالنسخة الجديدة، خاصة بعد التطويرات التي حدثت في تلك النسخة.

ومن أهم ما يميز فريقك في اللعبة أن تمتلك خط وسط قويًا، لتتمكن من تحقيق النجاح في اللعبة والوصول إلى أهدافك، وتحقيق البطولات والإنجازات.

ومع التحديثات التي شهدتها نسخة فيفا 23، فإن الشركة المنتجة جعلت مركز خط الوسط أكثر أهمية من السنوات الماضية، وسيتوجب عليك إيجاد لاعبين مناسبين لهذا المركز، خاصة إن كنت تلعب كارير مود "Career Mode".

فخط الوسط هو الدينامو الذي يحرك الفريق، فأنت بحاجة دائمًا إلى لاعبين على مستوى عال في فريق خاصة في مركز الوسط الذي يصنع الفارق في الكثير من المباريات، سواء على الجانب الدفاعي أو الهجومي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرض معًا أفضل 50 لاعب وسط في كارير مود، بحسب تطورهم المحتمل في اللعبة.

من هم أفضل لاعبي الوسط الشباب في فيفا 23؟

المركز اللاعب العمر الفريق المركز التقييم الحالي التقييم المتوقع 1 بيدري 19 برشلونة CM 85 93 2 فلوريان فيرتز 19 باير ليفركوزن CAM 82 91 3 جود بيلينجهام 19 بوروسيا دورتموند CM 84 91 4 موليريو 18 لاس بالماس LM 75 90 5 جمال موسيالا 19 بايرن ميونخ CM 81 90 6 ريان جرافنبرخ 20 أياكس CM 79 89 7 بوكايو ساكا 20 آرسنال RM 82 89 8 إدواردو كامافينجا 19 ريال مدريد CM 79 89 9 جافي 18 برشلونة CM 79 88 10 نيكولو روفيلا 20 مونزا CM 75 88 11 فابيو ميريتي 19 يوفنتوس CM 72 87 12 بيون جيتنس 18 بوروسيا دورتموند LM 67 87 13 جابرييل فيرون 19 بورتو RM 75 87 14 أندرو سكوت 19 بريستول سيتي CAM 69 87 15 يريمي 19 فياريال RM 79 87 16 هيرفي إليوت 19 ليفربول CAM 73 87 17 آدم هلوزيك 20 Bayer Leverkusen CAM 77 87 18 ماركينيوس 19 أرسنال RM 73 86 19 بابلو توري 19 برشلونة CAM 69 86 20 إساهاكو فاتاو 18 سبورتينج لشبونة CAM 67 86 21 أردا جولر 17 فنربخشة CAM 69 86 22 مارتن باتورينا 19 دينامو زغرب CM 70 86 23 نيكولا زاليفسكي 20 روما LM 74 86 24 كارني تشوكويميكا 18 تشيلسي CM 64 86 25 فابيو كارفاليو 20 ليفربول CAM 73 86 26 نيكو ويليامز 20 أتلتيك بيلباو RM 74 86 27 تشافي سيمونز 19 أيدهوفن CAM 73 86 28 جيانلوكا بوسيو 20 فينيسيا CM 73 86 29 جيوفاني ريينا 19 بوروسيا دورتموند CAM 77 86 30 فيرنانديش 18 سبورتينج لشبونة CM 66 85 31 لازارو 20 ألميريا LM 72 85 32 ماكسيمو بيروني 19 فيليز سارسفيلد CM 70 85 33 شارلي باتينو 18 بلاكبول CM 64 85 34 نيكو جونزاليس 20 فالنسيا CM 75 85 35 جوميز 19 براجا LM 67 85 36 أندرسون 19 نيوكاسل يونايتد CM 67 85 37 تايلور 20 أياكس CM 73 85 38 آماد تراوري 20 سندرلاند RM 69 85 39 آلان فيلاسكو 20 دالاس LM 75 85 40 ديزيري دوي 17 رين CAM 66 84 41 هاريس 17 فولهام CAM 61 84 42 محمد العروش 18 ليون CAM 66 84 43 سيدني رايبيجير 17 جرويتر فورث CM 62 84 44 كريستيان أسلاني 20 إنتر CDM 72 84 45 ماجنو 20 نيويورك سيتي LM 72 84 46 إدوارد ميشوت 19 سندرلاند CM 66 84 47 كيارجارد 19 سالزبورج CAM 68 84 48 حنبعل المجبري 19 برمنجهام سيتي CAM 64 84 49 سيمون 20 ريفير بليت RM 74 84 50 كارلوس ألكاراز 19 راسينج كلوب CAM 71 84