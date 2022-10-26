فيفا 23: أفضل اللاعبين الشباب وتصنيفاتهم الحالية والمتوقعة

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Florian Wirtz Jude Bellingham PedriGetty/GOAL composite
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أفضل المواهب التي ينبغي عليك التعاقد معها في "فيفا 23" ومن هو الأفضل في كل مركز؟

يعد نمط المهنة "كارير موود" أحد أكثر جوانب لعبة "فيفا" شعبية في كل نسخها ولم يختلف الأمر بالتأكيد بالنسبة لـ"فيفا 23".

التحدي في هذا النمط يتمثل في بناء فريق قادر على المنافسة الآن وفي المستقبل مع تقدم مراحل اللعبة.

للقيام بذلك ، عليك الخوض في سوق الانتقالات، ولكي تمر بالتجربة بشكل كامل سيكون كشافتك مطالبين بالبحث عن اللاعبين الواعدين.

لمساعدتك في طريقك في نمط "كارير موود" في "فيفا 23"، يلقي "جول" نظرة على أفضل المهاجمين الشباب ولاعبي الوسط والمدافعين وحراس المرمى الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أقل في اللعبة.

التشكيل المثالي العالمي لـ FUT: صوّت الآن!

لذلك ، تم استبعاد أمثال إرلينج هالاند وفينيسيوس جونيور رغم أنهما لا يزالان صغيرين نسبيًا من هذه القائمة.

أفضل المهاجمين الشباب في "فيفا 23"

#

اللاعب

العمر

النادي

المركز

التصنيف الحالي

التصنيف المتوقع

1

أنسو فاتي

19

برشلونة

LW

79

90

2

أنطونيو نوسا

17

كلوب بروج

LW

68

88

3

يوسوفا موكوكو

17

بوروسيا دورتموند

ST

69

88

4

ريان شرقي

19

ليون

LW

73

88

5

جو جيلهاردت

20

ليدز يونايتد

ST

72

87

6

كريم أدييمي

20

بوروسيا دورتموند

ST

75

87

7

سافيو

18

بي إس في أيندهوفن

RW

70

86

8

كايكي

19

باكوس دي فيريرا

RW

66

86

9

لوكا روميرو

17

لاتسيو

RW

67

86

10

ماتيو كانسيلييري

20

لاتسيو

RW

73

86

11

فرانشيسكو كونسيساو

19

أياكس

RW

72

86

12

ميشيل أوليسي

20

كريستال بالاس

RW

76

86

13

نوني مادويكي

20

بي إس في أيندهوفن

RW

77

86

14

دانييل موريرا

18

بنفيكا

LW

67

85

15

أليخادرو جارناشو

18

مانشستر يونايتد

LW

64

85

16

هريكي أراوخو

20

بنفيكا

ST

71

85

17

ماركو لازيتيتش

18

ميلان

ST

65

85

18

ماتياس سولي

19

يوفنتوس

RW

68

85

19

يوهان باكايوكو

19

بي إس في أيندهوفن

RW

68

85

20

ميكا جودتس

17

جينك

LW

64

85

21

ناكي أونوفار

19

طرابزون سبور

LW

67

85

22

ستايب بيوك

19

هاجدوك سبليت

LW

69

85

23

داني سكارليت

18

بورتسموث

ST

65

85

24

إزيكيل زيبايوس

20

بوكا جونيورز

RW

85

25

أنتوني إيلانجا

20

مانشستر يونايتد

RW

74

85

26

بينجامين سيسكو

19

ريد بول سالزبورج

ST

72

85

27

مومو تشو

18

ريال سوسييداد

ST

70

85

28

أوكتافيان بوبيسكو

19

إف سي إس بي

LW

72

85

29

كول بالمر

20

مانشستر سيتي

RW

67

85

30

هوجو إكتيكي

20

باريس سان جيرمان

ST

76

85

تم إعطاء مهاجم برشلونة أنسو فاتي القميص رقم 10 خلفًا للأرجنتيني ليونيل ميسي في قلعة كامب نو، وهو ما يتوقع أن يمنحه التوهج في الأيام المقبلة داخل "فيفا 23" التي يصل فيها تصنيفه الأعلى المتوقع إلى 90.

نجم كلوب بروج النيجيري أنطونيو نوسا يقف بقيمة متوقعة 88،، وكذلك بنفس الرقم نجد ريان شرقي مهاجم ليون ونجم بوروسيا دورتموند الواعد يوسوفا موكوكو.

القائمة تأتي بأسماء قوية أخرى مثل أنتوني إيلانجا من مانشستر يونايتد، ومهاجم باريس سان جيرمان هوجو إكيتيكي ومهاجم ريد بول سالزبورج الواعد بينجامين سيسكو.

أفضل لاعبي الوسط الشباب في "فيفا 23"

#

اللاعب

العمر

النادي

المركز

التصنيف الحالي

التصنيف المتوقع

1

بيدري

9

برشلونة

CM

85

93

2

فلوريان فيلتز

19

باير ليفركوزن

CAM

82

91

3

جود بيلينجهام

19

بوروسيا دورتموند

CM

84

91

4

موليرو

8

لاس بالماس

LM

75

90

5

جمال موسيالا

19

بايرن ميونخ

CM

81

90

6

جرافنبيرخ

20

أياكس

CM

79

89

7

بوكايو ساكا

20

آرسنال

RM

82

89

8

إدواردو كامافينجا

19

ريال مدريد

CM

79

89

9

جافي

18

برشلونة

CM

79

88

10

روفيلا

20

مونزا

CM

75

88

11

ميريتين

19

يوفنتوس

CM

72

87

12

بينوي جيتينس

18

بوروسيا دورتموند

LM

67

87

13

فيرون

19

بورتو

RM

75

87

14

سكوت

19

بريستول سيتي

CAM

69

87

15

ييريمي

19

فياريال

RM

79

87

16

هارفي إليوت

19

ليفربول

CAM

73

87

17

هلوزيك

20

باير ليفركوزن

CAM

77

87

18

ماركينيوس

19

آرسنال

RM

73

86

19

بابلو توري

19

برشلونة

CAM

69

86

20

فااوو إسحاقو

18

سبورتنج لشبونة

CAM

67

86

21

جولير

17

فناربخشه

CAM

69

86

22

باتورينا

19

دينامو زغرب

CM

70

86

23

زاليفسكي

20

روما

LM

74

86

24

تشوكويميكا

18

تشيلسي

CM

64

86

25

كارفاليو

20

ليفربول

CAM

73

86

26

نيكو ويليامز

20

أتلتيك بيلباو

RM

74

86

27

تشافي سيمونز

19

بي إس في

CAM

73

86

28

بوسيو

20

فينيزيا

CM

73

86

29

رينا

19

بوروسيا دورتموند

CAM

77

86

30

فيرنانديش

18

سبورتنج لشبونة

CM

66

85

بعد الفوز بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في 2021، من المفاجئ رؤية التصنيف الذي يتوقع أن يصل إليه بيدري في "فيفا 23" يمكن أن نتحدث عن كونه واحدًا من أفضل لاعبي الوسط في اللعبة كلها بتصنيف متوقع يصل إلى 93.

زميله في برشلونة جافي الذي حصل على ذات الجائزة في 2022 ليس بعيدًا للغاية بتصنيف متوقع يصل إلى 88، بينما ثنائي البوندسليجا فلوريان فيرتز وجود بيلينجهام الأقرب لبيدري مع وصول كل منهما إلى تصنيف متوقع 91.

نجم بايرن ميونخ جمال موسيالا يستطيع الوصول إلى تصنيف 90 في "فيفا 23" بينما يملك نفس التوقع كل من نجم ريال مدريد إدواردو كامافينجا ونجم آرسنال بوكايو ساكا.

أفضل المهاجمين الشباب في "فيفا 23"

اللاعب

العمر

النادي

المركز

التصنيف الحالي

التصنيف المتوقع

1

جوسكو جفارديول

20

لايبزيج

CB

81

89

2

نونو مينديش

20

باريس سان جيرمان

LB

80

88

3

أنطونيو سيلفا

18

بنفيكا

CB

66

86

4

جيورجيو سكالفيني

18

أتالانتا

CB

70

86

5

لوكيبا

19

ليون

CB

76

86

6

تينو ليفرامينتو

19

ساوثامبتون

RB

75

85

7

جوشتو

19

ليون

RB

75

85

8

آرون هيكي

20

برينتفورد

RB

75

85

9

هينكابي

20

باير ليفركوزن

LB

78

85

10

نيتز

19

بوروسيا مونشنجلادباخ

LB

73

85

11

كواسي

0

إشبيلية

CB

73

85

12

فونتاناروسا

19

إنتر

CB

67

84

13

خوسيه مينا

18

ديبورتيفو كالي

RB

64

84

14

مبامبا

17

كلوب بروج

CB

64

84

15

كولويل

19

برايتون

CB

70

84

16

ميرلين

20

نانت

LB

70

84

17

تروفيرت

20

رين

LB

75

84

18

برانثوايت

20

بي إس في

CB

68

84

19

ستيرجيو

20

سان جالين

CB

67

84

20

سيمو

17

إسبانيول

CB

62

83

مدافع لايبزيج جوسكو جفارديول هو أفضل مدافع شاب في "فيفا 23" بأعلى تصنيف متوقع للمدافعين في مثل عمره والذي يصل إلى 89، الكرواتي الدولي يمنح فريق لايبزيج قوة كبيرة ويخطو بقوة على خطى مواهب البوندسليجا الصاعدة في الدفاع في السنوات الأخيرة وعلى رأسهم دايوت أوباميكانو وإبراهيما كوناتي.

ظهير أيسر "بي إس جي" ومنتخب البرتغال نونو مينديش قريب أيضًا من جفارديول بتصنيف متوقع يصل إلى 88، بينما يصل كل من مدافع بنفيكا أنطونيو سيلفا ولاعب أتالانتا جيورجيو سكالفيني إلى تصنيف متوقع 86.

أندية الدوري الإنجليزي تراهن في تلك الخانة على كل من تينو ليفرامينتو من ساوثامبتون وآرون هيكي من برينتفورد.

أفضل الحراس الشباب في "فيفا 23"

#

اللاعب

العمر

النادي

المركز

التصنيف الحالي

التصنيف المتوقع

1

جافين بازونو

20

ساوثامبتون

GK

70

85

2

مارتين فانديفوردت

20

جينك

GK

70

84

3

جيلاومي ريستيس

17

تولوز

GK

60

83

4

لوكاس تشيفالييه

20

ليل

GK

67

83

5

سواريس

20

بنفيكا

GK

65

82

6

ميجيل ماركينيس

19

أتلتيكو ناسيونال

GK

63

82

7

جاروفاني

19

يوفنتوس

GK

61

81

8

بيرسمان

18

بي إس في

GK

60

81

9

ستونينا

18

شيكاجو فاير

GK

66

81

10

دوجان ألميدار

19

رين

GK

72

80

11

نيتشيريت

20

دينامو كييف

GK

66

80

12

إيتوربي

18

أتلتيكو مدريد

GK

65

80

الحارس الأيرلندي جافين بازونو حامي عرين ساوثامبتون هو الأعلى في اللعبة بين كل الحراس تحت 20 عامًا، مع إمكانية وصوله إلى تصنيف 85 في اللعبة ولكن عندما تخوض غمار اللعبة حاليًا ستجد أن الأعلى هو دوجان ألميدار حارس رين الفرنسي بتصنيف 80.

حارس مرمى جينك مارتين فانديفوردت كان الأفضل في تلك الخانة بلعبة "فيفا 22" ولكنه الآن يقع في مرتبة أقل من بازونو فيما يتعلق بالتصنيف المتوقع الذي يصل بالنسبة له إلى 84.

بينما حارس تولوز الواعد جيلاومي ريستيس يستطيع أن يثبت كم هو واعد بتصنيف متوقع يصل إلى 83، بينما حارس ليل لوكاس تشيفالييه موجود ضمن أفضل حراس الدوري الفرنسي الشباب أيضًا.

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