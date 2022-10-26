فيفا 23: أفضل اللاعبين الشباب وتصنيفاتهم الحالية والمتوقعة

يعد نمط المهنة "كارير موود" أحد أكثر جوانب لعبة "فيفا" شعبية في كل نسخها ولم يختلف الأمر بالتأكيد بالنسبة لـ"فيفا 23".
التحدي في هذا النمط يتمثل في بناء فريق قادر على المنافسة الآن وفي المستقبل مع تقدم مراحل اللعبة.
للقيام بذلك ، عليك الخوض في سوق الانتقالات، ولكي تمر بالتجربة بشكل كامل سيكون كشافتك مطالبين بالبحث عن اللاعبين الواعدين.
لمساعدتك في طريقك في نمط "كارير موود" في "فيفا 23"، يلقي "جول" نظرة على أفضل المهاجمين الشباب ولاعبي الوسط والمدافعين وحراس المرمى الذين تبلغ أعمارهم 20 عامًا أو أقل في اللعبة.
التشكيل المثالي العالمي لـ FUT: صوّت الآن!
لذلك ، تم استبعاد أمثال إرلينج هالاند وفينيسيوس جونيور رغم أنهما لا يزالان صغيرين نسبيًا من هذه القائمة.
أفضل المهاجمين الشباب في "فيفا 23"
#
اللاعب
العمر
النادي
المركز
التصنيف الحالي
التصنيف المتوقع
1
أنسو فاتي
19
برشلونة
LW
79
90
2
أنطونيو نوسا
17
كلوب بروج
LW
68
88
3
يوسوفا موكوكو
17
بوروسيا دورتموند
ST
69
88
4
ريان شرقي
19
ليون
LW
73
88
5
جو جيلهاردت
20
ليدز يونايتد
ST
72
87
6
كريم أدييمي
20
بوروسيا دورتموند
ST
75
87
7
سافيو
18
بي إس في أيندهوفن
RW
70
86
8
كايكي
19
باكوس دي فيريرا
RW
66
86
9
لوكا روميرو
17
لاتسيو
RW
67
86
10
ماتيو كانسيلييري
20
لاتسيو
RW
73
86
11
فرانشيسكو كونسيساو
19
أياكس
RW
72
86
12
ميشيل أوليسي
20
كريستال بالاس
RW
76
86
13
نوني مادويكي
20
بي إس في أيندهوفن
RW
77
86
14
دانييل موريرا
18
بنفيكا
LW
67
85
15
أليخادرو جارناشو
18
مانشستر يونايتد
LW
64
85
16
هريكي أراوخو
20
بنفيكا
ST
71
85
17
ماركو لازيتيتش
18
ميلان
ST
65
85
18
ماتياس سولي
19
يوفنتوس
RW
68
85
19
يوهان باكايوكو
19
بي إس في أيندهوفن
RW
68
85
20
ميكا جودتس
17
جينك
LW
64
85
21
ناكي أونوفار
19
طرابزون سبور
LW
67
85
22
ستايب بيوك
19
هاجدوك سبليت
LW
69
85
23
داني سكارليت
18
بورتسموث
ST
65
85
24
إزيكيل زيبايوس
20
بوكا جونيورز
RW
85
25
أنتوني إيلانجا
20
مانشستر يونايتد
RW
74
85
26
بينجامين سيسكو
19
ريد بول سالزبورج
ST
72
85
27
مومو تشو
18
ريال سوسييداد
ST
70
85
28
أوكتافيان بوبيسكو
19
إف سي إس بي
LW
72
85
29
كول بالمر
20
مانشستر سيتي
RW
67
85
30
هوجو إكتيكي
20
باريس سان جيرمان
ST
76
85
تم إعطاء مهاجم برشلونة أنسو فاتي القميص رقم 10 خلفًا للأرجنتيني ليونيل ميسي في قلعة كامب نو، وهو ما يتوقع أن يمنحه التوهج في الأيام المقبلة داخل "فيفا 23" التي يصل فيها تصنيفه الأعلى المتوقع إلى 90.
نجم كلوب بروج النيجيري أنطونيو نوسا يقف بقيمة متوقعة 88،، وكذلك بنفس الرقم نجد ريان شرقي مهاجم ليون ونجم بوروسيا دورتموند الواعد يوسوفا موكوكو.
القائمة تأتي بأسماء قوية أخرى مثل أنتوني إيلانجا من مانشستر يونايتد، ومهاجم باريس سان جيرمان هوجو إكيتيكي ومهاجم ريد بول سالزبورج الواعد بينجامين سيسكو.
أفضل لاعبي الوسط الشباب في "فيفا 23"
#
اللاعب
العمر
النادي
المركز
التصنيف الحالي
التصنيف المتوقع
1
بيدري
9
برشلونة
CM
85
93
2
فلوريان فيلتز
19
باير ليفركوزن
CAM
82
91
3
جود بيلينجهام
19
بوروسيا دورتموند
CM
84
91
4
موليرو
8
لاس بالماس
LM
75
90
5
جمال موسيالا
19
بايرن ميونخ
CM
81
90
6
جرافنبيرخ
20
أياكس
CM
79
89
7
بوكايو ساكا
20
آرسنال
RM
82
89
8
إدواردو كامافينجا
19
ريال مدريد
CM
79
89
9
جافي
18
برشلونة
CM
79
88
10
روفيلا
20
مونزا
CM
75
88
11
ميريتين
19
يوفنتوس
CM
72
87
12
بينوي جيتينس
18
بوروسيا دورتموند
LM
67
87
13
فيرون
19
بورتو
RM
75
87
14
سكوت
19
بريستول سيتي
CAM
69
87
15
ييريمي
19
فياريال
RM
79
87
16
هارفي إليوت
19
ليفربول
CAM
73
87
17
هلوزيك
20
باير ليفركوزن
CAM
77
87
18
ماركينيوس
19
آرسنال
RM
73
86
19
بابلو توري
19
برشلونة
CAM
69
86
20
فااوو إسحاقو
18
سبورتنج لشبونة
CAM
67
86
21
جولير
17
فناربخشه
CAM
69
86
22
باتورينا
19
دينامو زغرب
CM
70
86
23
زاليفسكي
20
روما
LM
74
86
24
تشوكويميكا
18
تشيلسي
CM
64
86
25
كارفاليو
20
ليفربول
CAM
73
86
26
نيكو ويليامز
20
أتلتيك بيلباو
RM
74
86
27
تشافي سيمونز
19
بي إس في
CAM
73
86
28
بوسيو
20
فينيزيا
CM
73
86
29
رينا
19
بوروسيا دورتموند
CAM
77
86
30
فيرنانديش
18
سبورتنج لشبونة
CM
66
85
بعد الفوز بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في 2021، من المفاجئ رؤية التصنيف الذي يتوقع أن يصل إليه بيدري في "فيفا 23" يمكن أن نتحدث عن كونه واحدًا من أفضل لاعبي الوسط في اللعبة كلها بتصنيف متوقع يصل إلى 93.
زميله في برشلونة جافي الذي حصل على ذات الجائزة في 2022 ليس بعيدًا للغاية بتصنيف متوقع يصل إلى 88، بينما ثنائي البوندسليجا فلوريان فيرتز وجود بيلينجهام الأقرب لبيدري مع وصول كل منهما إلى تصنيف متوقع 91.
نجم بايرن ميونخ جمال موسيالا يستطيع الوصول إلى تصنيف 90 في "فيفا 23" بينما يملك نفس التوقع كل من نجم ريال مدريد إدواردو كامافينجا ونجم آرسنال بوكايو ساكا.
أفضل المهاجمين الشباب في "فيفا 23"
اللاعب
العمر
النادي
المركز
التصنيف الحالي
التصنيف المتوقع
1
جوسكو جفارديول
20
لايبزيج
CB
81
89
2
نونو مينديش
20
باريس سان جيرمان
LB
80
88
3
أنطونيو سيلفا
18
بنفيكا
CB
66
86
4
جيورجيو سكالفيني
18
أتالانتا
CB
70
86
5
لوكيبا
19
ليون
CB
76
86
6
تينو ليفرامينتو
19
ساوثامبتون
RB
75
85
7
جوشتو
19
ليون
RB
75
85
8
آرون هيكي
20
برينتفورد
RB
75
85
9
هينكابي
20
باير ليفركوزن
LB
78
85
10
نيتز
19
بوروسيا مونشنجلادباخ
LB
73
85
11
كواسي
0
إشبيلية
CB
73
85
12
فونتاناروسا
19
إنتر
CB
67
84
13
خوسيه مينا
18
ديبورتيفو كالي
RB
64
84
14
مبامبا
17
كلوب بروج
CB
64
84
15
كولويل
19
برايتون
CB
70
84
16
ميرلين
20
نانت
LB
70
84
17
تروفيرت
20
رين
LB
75
84
18
برانثوايت
20
بي إس في
CB
68
84
19
ستيرجيو
20
سان جالين
CB
67
84
20
سيمو
17
إسبانيول
CB
62
83
مدافع لايبزيج جوسكو جفارديول هو أفضل مدافع شاب في "فيفا 23" بأعلى تصنيف متوقع للمدافعين في مثل عمره والذي يصل إلى 89، الكرواتي الدولي يمنح فريق لايبزيج قوة كبيرة ويخطو بقوة على خطى مواهب البوندسليجا الصاعدة في الدفاع في السنوات الأخيرة وعلى رأسهم دايوت أوباميكانو وإبراهيما كوناتي.
ظهير أيسر "بي إس جي" ومنتخب البرتغال نونو مينديش قريب أيضًا من جفارديول بتصنيف متوقع يصل إلى 88، بينما يصل كل من مدافع بنفيكا أنطونيو سيلفا ولاعب أتالانتا جيورجيو سكالفيني إلى تصنيف متوقع 86.
أندية الدوري الإنجليزي تراهن في تلك الخانة على كل من تينو ليفرامينتو من ساوثامبتون وآرون هيكي من برينتفورد.
أفضل الحراس الشباب في "فيفا 23"
#
اللاعب
العمر
النادي
المركز
التصنيف الحالي
التصنيف المتوقع
1
جافين بازونو
20
ساوثامبتون
GK
70
85
2
مارتين فانديفوردت
20
جينك
GK
70
84
3
جيلاومي ريستيس
17
تولوز
GK
60
83
4
لوكاس تشيفالييه
20
ليل
GK
67
83
5
سواريس
20
بنفيكا
GK
65
82
6
ميجيل ماركينيس
19
أتلتيكو ناسيونال
GK
63
82
7
جاروفاني
19
يوفنتوس
GK
61
81
8
بيرسمان
18
بي إس في
GK
60
81
9
ستونينا
18
شيكاجو فاير
GK
66
81
10
دوجان ألميدار
19
رين
GK
72
80
11
نيتشيريت
20
دينامو كييف
GK
66
80
12
إيتوربي
18
أتلتيكو مدريد
GK
65
80
الحارس الأيرلندي جافين بازونو حامي عرين ساوثامبتون هو الأعلى في اللعبة بين كل الحراس تحت 20 عامًا، مع إمكانية وصوله إلى تصنيف 85 في اللعبة ولكن عندما تخوض غمار اللعبة حاليًا ستجد أن الأعلى هو دوجان ألميدار حارس رين الفرنسي بتصنيف 80.
حارس مرمى جينك مارتين فانديفوردت كان الأفضل في تلك الخانة بلعبة "فيفا 22" ولكنه الآن يقع في مرتبة أقل من بازونو فيما يتعلق بالتصنيف المتوقع الذي يصل بالنسبة له إلى 84.
بينما حارس تولوز الواعد جيلاومي ريستيس يستطيع أن يثبت كم هو واعد بتصنيف متوقع يصل إلى 83، بينما حارس ليل لوكاس تشيفالييه موجود ضمن أفضل حراس الدوري الفرنسي الشباب أيضًا.