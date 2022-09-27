فيفا 23: الأساطير الجديدة وطاقات بطاقاتهم

أعلنت شركة EA Sports عن وجود أساطير جديدة في لعبة فيفا 23، سنتعرف عليها معًا في التقرير التالي من موقع جول ونستكشف طاقات بطاقاتهم....

من إحدى مميزات شركة EA Sports، قدرتها على تقدير بعض من نجوم كرة السابقين، بوجود بطاقات مميزة لهم في التميت تيم.

وقررت شركة EA Sports، إضافة ثلاث أساطير جديدة في لعبة فيفا 23، لينضموا إلى كوكبة من الأساطير في اللعبة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على الأساطير الجديدة في لعبة فيفا 23، وتقييمات بطاقاتهم.

ما هي بطاقات الأساطير في لعبة فيفا؟

الأساطير في لعبة فيفا عبارة عن بطاقات للاعب سابق قدم مسيرة ناجحة مع منتخب بلاده وعلى المستوى المحلي، ويتم إصدار ثلاث بطاقات لكل لاعب، واحدة في بداية مسيرته، وأخرى في قمة مجده، والثالثة في وقت اعتزاله.

ويكون تقييمات بطاقات الأساطير في الثمانينات والتسعينات، وقد تصل بعض البطاقات إلى قمة التسعينات، مثل بطاقة رونالدو الظاهرة، أو بيليه، أو مارادونا.

من هم الأساطير الجديدة في لعبة فيفا 23؟

أعلنت شركة EA Sports عن إضافة ثلاث أساطير جديدة في لعبة فيفا 23، وهم جيرد مولر، تشابي ألونسو، بالإضافة إلى جارزينيو.

اللاعب OVR OVR OVR جيرد مولر 89 94 92 تشابي ألونسو 89 90 87 جارزينيو 90 92 88

جيرد مولر

من المعروف أن جيرد مولر، واحد من أفضل وأعظم الهدافين في تاريخ كرة القدم، فهو يمتلك نسبة تسجيل بالنسبة لعدد المباريات عالية للغاية، لم يصل إليها أحد حتى ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو.

مولر كان واحد من أساطير بايرن ميونخ، فقد ساعد الفريق البافاري في الفوز بثلاث بطولات أوروبية، أما على الصعيد الدولي نجح في تسجيل 68 هدفًا في 63 مباراة، وساهم بشكل كبير في فوز ألمانيا بكأس العالم 1974.

تعكس تقييماته في لعبة فيفا 23 حياته الواقعية، مع مهارات تسديد وسرعة ومراوغة استثنائية. حصل على تقييم كلي يبلغ 94، مما يضعه في مستوى مقارب لبطاقات ليوهان كرويف وباولو مالديني وبوشكاش.

EA Sports

تشابي ألونسو

واحد من أساطير منتخب إسبانيا، وليفربول، وريال مدريد، انضم إلى الأساطير في لعبة فيفا، بعد تميزه في مسيرته بالقوة الدفاعية والتمريرات المميزة، وخلق الفرص لتسجيل الأهداف.

ألونسو فاز بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول ثم ريال مدريد، وفاز بثلاثة ألقاب في الدوري الألماني مع بايرن ميونيخ، أما على المستوى الدولي، كان ضمن التشكيلة الأساسية مع منتخب إسبانيا، الذي فاز بكأس العالم 2010 ويورو 2012.

وسيكون تقييم بطاقة ألونسو في التميت تيم فيفا 23، هو 90 مما يضعه في مستوى مقارب لروي كوستا، وكلود ماكيليلي.

EA Sports

جارزينيو

كان جارزينيو، قوة مخيفة مع منتخب البرازيل الذي فاز بكأس العالم 1970، إذ أنه سجل هدفًا في كل مباراة خاضها السامبا في البطولة، حتى رفع اللقب الغالي في النهائي.

وبسرعته العالية وقدراته الفنية الكبيرة، تألق جارزينيو مع منتخب بلاده حيث سجل 33 هدفًا في 81 مباراة دولية، وعلى الصعيد المحلي تألق بشكل كبير ورفع الألقاب مع بوتافوجو.

وسيكون تقييم بطاقته في لعبة فيفا 23، هو 92 مما يضعه في مستوى مقارب لكل من أندريا بيرلو، وجورج بيست.