فيفا 22: ما هي أفضل الأندية التي يمكن أن تبدأ بها نمط المهنة؟

ما هي الأندية التي يمكنك أن تتولي الإشراف عليها وقيادتها نحو القمة؟ "جول" يلقي نظرة على أفضل خيارات الموسم الحالي.

يعد نمط المهنة أحد أكثر الأجزاء شهر في لعبة "FIFA 22" ويضم أندية أكثر من أي وقت مضى تنتظرك لتتحول إلى أحد القوى العظمى في كرة القدم.

ما هي الفرق التي يجب أن تجرب إدارتها في "فيفا 22"؟ هل تريد تحديًا صعبًا أم شيئًا جذابًا من خلال تولي إدارة فريق ضخم يمتلك لاعبين كبار؟

هل تريد أن تبدأ خارج الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا أو حتى أن تشق طريقك من دوري أدنى لتحويل فريق غير معروف إلى بطل قاري؟

أي فريق يجب أن تتولى مهمة الإشراف عليه في نمط المهنة وتقوده نحو القمة؟ "جول يلقي نظرة على أفضل الخيارات هذا الموسم.

أياكس أمستردام

ميزانية الانتقالات: 34.65 مليون يورو.

34.65 مليون يورو. أهم اللاعبين: دوشان تاديتش - سيباستيان هالير - ديفيد نيريس.

يعتبر أياكس دائمًا أحد أكثر الفرق إثارة للاهتمام في نمط المهنة في نسخ لعبة فيفا.

أياكس لديه متطلبات ضرورية لتنمية اللاعبين الشباب، لكن النادي يتوقع أيضًا نجاحًا محليًا في كل موسم.

نتيجة لذلك، سيتعين عليك التعاقد مع الكثير من اللاعبين الشباب، الأمر الذي يتطلب شبكة استكشاف واسعة، بالإضافة إلى تعليم دقيق، وتدريب اللاعبين أصحاب هامش التطور.

سيكون إبقاء هؤلاء اللاعبين الشباب في النادي تحديًا، كما رآه أياكس في العالم الحقيقي بعد مسيرتهم الرائعة في دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2018-2019.

آرسنال

ميزانية الانتقالات: 91.79 مليون يورو.

أهم اللاعبين: توماس بارتي - مارتين أوديجارد - بوكايو ساكا.

هل "تثق في النظام؟" أم تعتقد أن آرسنال يحتاج نظامًا جديدًا.

كان آرسنال، الذي كان في يوم من الأيام أفضل فريق في إنجلترا، وأنهى موسم 2003-2004 من الدوري الإنجليزي فائزًا باللقب بدون أي هزيمة، لكنه لم يحقق البطولة منذ ذلك الحين.

لم يفز آرسنال أبدًا بلقب دوري أبطال أوروبا، لذلك قد يحتاج إلى نهج جديد ليصبح ملك أوروبا لأول مرة في تاريخه.

آرسنال يمتلك ميزانية أولية جيدة، مما يسمح لك بتوسيع قائمة الفريق وإضافة لاعبين إلى جوهر الفريق الذي صنعه ميكيل أرتيتا في النادي خلال السنوات الأخيرة.

برشلونة

ميزانية الانتقالات: 130.89 مليون يورو.

130.89 مليون يورو. أهم اللاعبين: ممفيس ديباي - جيرارد بيكيه - عثمان ديمبلي.

النجاح المحلي: ضروري. النجاح القاري: ضروري. توسيع العلامة التجارية: ضروري.

لم تقلل "فيفا 22" من التوقعات الخاصة بنادي برشلونة، حتى لو كان العالم الحقيقي قد فعل ذلك.

كيف ستدير الفترة الانتقالية بعد رحيل ليونيل ميسي؟

أن تحصل على أكثر من 130 مليون يورو في بداية مهمتك سيساعدك على إعادة البناء، لكن إذا كنت ترغب في جعل الأمور أكثر صعوبة، فيمكنك إيقاف عمليات الانتقال خلال أول سوق انتقالات، مما يعني أنه سيتعين عليك الالتزام بالفريق الذي تمتلكه في البداية.

بوروسيا دورتموند

ميزانية الانتقالات: 63.57 مليون يورو.

63.57 مليون يورو. أهم اللاعبين: إيرلينج هالاند - ماركو رويس - جيوفاني رينا.

سيطر بايرن ميونخ على الدوري الألماني على مدار العقد الماضي، حيث فاز بكل لقب في البطولة منذ 2011-2012 وحتى 2020-2021.

بوروسيا دورتموند أنهى الدوري الألماني في المركز الثاني خمس مرات خلال تلك الفترة، لكنه لم يتمكن من إزاحة البافاري كأفضل فريق في ألمانيا.

قد يكون هذا الموسم الأخير الذي يمتلك فيه بوروسيا دورتموند لخدمات النرويجي إيرلينج هالاند في الحياة الواقعية مع ارتباط المهاجم المرتبط بكل أندية النخبة في أوروبا، لكن في فيفا 22، قد تتمكن من إقناعه بالبقاء وتحقيق النجاح المحلي والأوروبي بفضل أهدافه.

كما يركز بوروسيا دورتموند بشكل كبير على تطوير اللاعبين الشباب، والذي يظهر من امتلاك الفريق عددًا من بين أبرز المواهب أمثال جيوفاني رينا، وجود بيلينجهام، ويوسوفا موكوكو.

يجب أن يستمر المراهقون الأكثر ذكاءً في الوصول إلى الفريق بينما تبني حياة مهنية طويلة الأمد في بوروسيا دورتموند.

إنتر ميامي

ميزانية الانتقالات: 30.21 مليون يورو.

30.21 مليون يورو. أهم اللاعبين: جونزالو هيجواين - ماتويدي - لويس مورجان.

إدارة فريق من خارج أوروبا هو أمر لا يفعله الكثير من اللاعبين عند لعب نمط المهنة.

دوري كرة القدم الأمريكي أصبح يحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة، ولكن غالبًا ما يتم تجاهله في "فيفا".

ويعتبر إنتر ميامي خيارًا جذابًا في "فيفا 22" نظرًا لأن لديهم ميزانية انتقالات مناسبة، بالإضافة إلى عدد جيد من اللاعبين المخضرمين البارزين يمكن أن تبني الفريق حولهم.

كيف ستتمكن من إحضار أول لقب في الدوري الأمريكي إلى فريق ديفيد بيكهام؟ هل قررت التعاقد مع المزيد من اللاعبين المخضرمين ذوي الخبرة الأوروبية أو ستحاول الاستثمار في الشباب وتحاول تحقيق النجاح على المدى الطويل؟

توقعات مجلس الإدارة منخفضة أو متوسطة في جميع المجالات، مما يعني أنه يمكنك أن تأخذ وقتك الكامل في تحديد استراتيجيتك دون القلق من مواجهة الإقالة إلى لم تحقق النتائج على الفور.

باريس سان جيرمان

ميزانية الانتقالات: 161.10 مليون يورو.

161.10 مليون يورو. أهم اللاعبين: ليونيل ميسي - نيمار - كيليان مبابي.

يتمتع باريس سان جيرمان بأفضل خط هجوم في كرة القدم العالمية، وأفضل هجوم في "فيفا 22"، مع لاعبين في التصنيف الأول والرابع والخامس في اللعبة في الخط الأمامي.

من المفترض أن يجعل ذلك الفوز بلقب الدوري الفرنسي أمرًا سهلًا للغاية، لكن ربما تكون المتعة هي معرفة عدد الأهداف التي يمكن أن تسجلها في موسم واحد، وما إذا كان بإمكانك إنهاء الدوري دون هزيمة.

لم يفز باريس سان جيرمان أبدًا بلقب دوري أبطال أوروبا، لذلك ربما يستطيع ليونيل ميسي دفعهم إلى اللقب الذي طالما رغبوا فيه.

يجب أن تساعد ميزانية الانتقالات الأولية البالغة 161.1 مليون يورو في تحسين بعض مناطق الضعف في الفريق، يعتبر خوان بيرنات ذو التصنيف 82 هو أقل اللاعبين تصنيفًا في التشكيل المثالي للفريق.

بينما يمكنك أيضًا التعاقد مع لاعب وسط عالي التصنيف ليلعب إلى جانب ماركو فيراتي وجورجينيو فينالدوم.

بوماس

ميزانية الانتقالات: 8.55 مليون يورو.

8.55 مليون يورو. أهم اللاعبين: خوان إجناسيو دينينو – سيباستيان سوسيدو – آلان موزو.

يعد بوماس أحد أكثر الفرق شعبية في طور "FIFA Ultimate Team" كل عام بسبب شعاره الأيقوني وقميصه الاستثنائي.

ومع ذلك، ربما لم يلعب معظم الأشخاص في نمط المهنة بهذا الفريق، ويمكن أن يكون الدوري المكسيكي خيارًا مثيرًا للاهتمام بعيدًا عن الاختيارات المعتادة.

بوماس لم يفز بلقب محلي منذ عشر سنوات، لذلك لا تتوقع نجاحًا فوريًا، الإدارة لديها توقعات حاسمة فيما يخص الأمور المالية، لذلك سيتعين عليك التأكد من عدم ارتفاع الأجور أثناء محاولتك الفوز بلقب الدوري المكسيكي، والمنافسة على دوري أبطال كونكاكاف.

شانجهاي بورت

ميزانية الانتقالات: 15.69 مليون يورو.

15.69 مليون يورو. أهم اللاعبين: أوسكار - ريكاردو لوبيش - يان جونلينج.

انتهى عصر قيام أندية الدوري الصيني بدفع أجور جنونية ورسوم انتقال خيالية للاعبين، لكنه لا يزال عامل جذب للعديد من اللاعبين.

نادي شانجهاي بورت امتلك العديد من المدربين أصحاب الأسماء الكبيرة، مثل سفين جوران إريكسون، لكن مدربًا واحدًا فقط هو فيتور بيريرا تمكن من قيادة النادي إلى المجد المحلي رغم ميزانية الهائلة.

لا يزال النجاح المحلي أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة إلى "النسور الحمر"، في حين أنهم لم يصلوا أبدًا أبعد من نصف النهائي في دوري أبطال آسيا.

سندرلاند

ميزانية الانتقالات: 3.75 مليون يورو.

أهم اللاعبين: أيدن ماكجيدي – ليندن جوتش – لوك أونيان.

من المؤكد أن الإشراف على فريق في الأٌقسام العليا أمر ممتع، لكن لماذا لا تواجه تحديًا حقيقيًا من خلال تولي مسؤولية فريق من الدرجة الأدنى؟

يبدو أن سندرلاند هو الخيار الأمثل، لأنه بطل إنجلترا ست مرات، وقبل خمسة مواسم فقط تواجد في الدوري الإنجليزي.

الآن يجد سندرلاند نفسه في دوري الدرجة الثالثة، رغم أنه اقترب من التأهل الموسم الماضي إلى "تشامبيونشيب" لكنه خسر في المباريات الفاصلة.

ومع مجموعة من اللاعبين المخضرمين والمواهب الشابة، فإنه يعد ناديًا مثيرًا للاهتمام، مما يسمح لك باكتساب مهارات ضد منافسين من المستوى الفضي والبرونزي.

يو دي إيبيزا

ميزانية الانتقالات: 1.5 مليون يورو.

1.5 مليون يورو. أهم اللاعبين: ميجيل أنخيل جيريرو – كريستيان هيريرا – ماتيوز بوجوش.

إضافة جديدة إلى لعبة "فيفا 22"، نادي إيبيزا نجح في التأهل إلى دوري الدرجة الثانية الإسباني الموسم الماضي.

الجزيرة الإسبانية تشتهر بأجوائها الاحتفالية، وستضج أيضًا بحفلات صاخبة إذا ما تمكنت من قيادة الفريق إلى الدوري الإسباني.

التوقعات منخفضة للغاية والميزانية محدودة، لذا من المحتمل أن تضطر إلى الاعتماد على صفقات الإعارة والتعاقدات المجانية لتحسين قائمة فريقك.