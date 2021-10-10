فيفا 22: ما هي أسوأ الفرق في اللعبة الجديدة؟

هناك الكثير من الفرق الجديدة التي لا تمتلك أكثر من نجمة واحدة في فيفا 22 بفضل إضافة دورياتٍ جديدة على غرار الدوري الهندي الممتاز...

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يعد كل من باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي فريقين ممتازين بتقييمات إجمالية تبلغ 86 و 85 على التوالي.

على النقيض تمامًا، تم تصنيف العديد من أندية الدوري الأيرلندي والدوري الهندي بنجمة واحدة، ويعتبر نادي لونجفورد تاون هو أسوأ فريق في FIFA 22 بتقييم عام يبلغ 55.

يحتوي لونجفورد على تقييمات منخفضة في كل مركز ، في حين أن نادي أوديشا الهندي يحتل المرتبة 57 بشكلٍ عام ، لكن المهاجم أريداي يعد حالة شاذة بالنسبة للفرق الفقيرة مع تصنيف فردي يبلغ 70.

الفريق الوحيد في أسوأ 10 فرق في فيفا 22 الذي لا يوجد مقره في أيرلندا أو الهند هو فريق الدوري الصيني الممتاز تشونجكينج ليانجيانج.

معظم لاعبي الفريق صينيين بسبب متطلبات الدوري، لكن تقييمهم العام تعزز بوجود البرازيلي فرناندينيو سيلفا والمهاجم الإكوادوري ميلر بولانوس.

يتم حساب تقييمات الفريق باستخدام متوسط ​​درجات جميع اللاعبين الأساسيين ، مما يعني أن جودة البدائل أو الاحتياطيات لا تؤخذ في الاعتبار.

وبالمثل ، يتم حساب مجموعات المراكز باستخدام اللاعبين البادئين لهذا المركز ، على سبيل المثال لدى نادي نورث إيست يونايتد مهاجم واحد فقط ، ديشورن براون الذي تقييمه 65 ، لكن لم يتم تصنيف أي من المهاجمين على مقاعد البدلاء أو في الاحتياط فوق 56.

يمكن لبعض الأندية ذات التصنيف المنخفض مثل سنترال كوست مارينرز أن يكون لديها لاعبين أفضل مما تشير إليه تقييماتهم ، حيث أن نيكولاي مولر المصنف 68 على مقاعد البدلاء ، لكن فريق هيونداي الأسترالي لديه تصنيف هجوم 64 وتقييم شامل 60 .

أسوأ الفرق في فيفا 22