فيفا 22: ما هي الدوريات والبطولات المتواجدة في اللعبة الجديدة؟
على غرار النسخ السابقة من اللعبة، تتواجد في فيفا 22 الكثير من المسابقات من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك البطولات الوطنية والبطولات القارية.
تساهم الأطقم الحقيقية وأسماء الفرق في التجربة الغامرة، وقد تضمنت ألعاب FIFA باستمرار أكبر مجموعة من المسابقات الرسمية.
إذن ما هي الدوريات ومسابقات الكأس المتواجدة في الإصدار الأخير من فيفا؟ جول يقدم لك كل التفاصيل.
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ما هي الدوريات والبطولات المتواجدة في فيفا 22؟
تتواجد في فيفا 22 أكثر من 30 بطولة للعب فيها، بالإضافة إلى بعض أكبر مسابقات الأندية في العالم ، بما في ذلك دوري أبطال أوروبا وكوبا ليبرتادوريس.
يمكنك مطالعة الدوريات والمسابقات المؤكد أنها ستتواجد في FIFA 22 في الجدول أدناه.
|البطولة
|الاسم باللغة العربية
|البلد / القارة
|Liga Profesional de Futbol
|الدوري الأرجنتيني
|الأرجنتين
|A-League
|الدوري الأسترالي
|أستراليا
|O. Bundesliga
|الدوري النمساوي
|النمسا
|1A Pro League
|الدوري البلجيكي
|بلجيكا
|Liga do Brasil
|الدوري البرازيلي
|البرازيل
|Chinese Super League
|الدوري الصيني
|الصين
|3F Superliga
|الدوري الدنماركي
|الدنمارك
|Premier League
|الدوري الإنجليزي الممتاز
|إنجلترا
|EFL Championship
|دوري البطولة الإنجليزية
|إنجلترا
|EFL League One
|الدوري الإنجليزي الدرجة الأولى
|إنجلترا
|EFL League Two
|الدوري الإنجليزي الدرجة الثانية
|إنجلترا
|Ligue 1
|الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
|فرنسا
|Ligue 2
|الدوري الفرنسي الدرجة الثانية
|فرنسا
|Bundesliga
|الدوري الألماني الدرجة الأولى
|ألمانيا
|Bundesliga 2
|الدوري الألماني الدرجة الثانية
|ألمانيا
|3. Liga
|الدوري الألماني الدرجة الثالثة
|ألمانيا
|Serie A
|الدوري الإيطالي
|إيطاليا
|J-1
|الدوري الياباني
|اليابان
|K League 1
|الدوري الكوري
|كوريا الجنوبية
|Liga MX
|الدوري المكسيكي
|المكسيك
|Eredivisie
|الدوري الهولندي
|هولندا
|Eliteserien
|الدوري النرويجي
|النرويج
|Ekstraklasa
|الدوري البولندي
|بولندا
|Liga Portugal
|الدوري البرتغالي
|البرتغال
|Premier Division
|الدوري الآيرلندي الممتاز
|جمهورية آيرلندا
|Liga I
|الدوري الروماني
|رومانيا
|Pro League
|الدوري السعودي للمحترفين
|السعودية
|Premiership
|الدوري الاسكتلندي
|اسكتلندا
|La Liga
|الدوري الإسباني الدرجة الأولى
|إسبانيا
|La Liga Smartbank
|الدوري الإسباني الدرجة الثانية
|إسبانيا
|Allsvenskan
|الدوري السويدي
|السويد
|Super League
|الدوري السويسري
|سويسرا
|Super Lig
|الدوري التركي
|تركيا
|MLS
|الدوري الأمريكي
|أمريكا / كندا
|Copa Libertadores
|كوبا ليبرتادوريس
|أمريكا الجنوبية
|Sudamericana
|سودامريكانا
|أمريكا الجنوبية
|Recopa
|ريكوبا
|أمريكا الجنوبية
|Champions League
|دوري أبطال أوروبا
|أوروبا
|Europa League
|الدوري الأوروبي
|أوروبا
|Europa Conference League
|دوري المؤتمر الأوروبي
|أوروبا
|Super Cup
|كأس السوبر الأوروبي
|أوروبا
هناك عدد من الدوريات والمسابقات حصرية في فيفا 22، لذلك لن تظهر الإصدارات المرخصة بالكامل في أي لعبة أخرى.
الدوري الإنجليزي الممتاز ، الدوري الإسباني ، الدوري الإيطالي ، الدوري الألماني ، الدوري الفرنسي ، كلها حصرية للعبة الجديدة ، مما يعني تغطية مشجعي بطولات الدوريات "الخمس الكبرى" في أوروبا.
يعد FIFA 22 أيضًا المكان الوحيد الذي سيتمكن اللاعبون من لعب مسابقات الاتحاد الأوروبي مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.
كوبا ليبرتادوريس وسود أمريكانا - المعادلان في أمريكا الجنوبية لبطولات الأندية التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم - حصريا أيضًا على اللعبة.
كل من هذه المسابقات مشبعة بشكل كبير في نسيج اللعبة ، مع الجوائز والشعارات الرسمية التي تظهر في Career Mode و Ultimate Team.
ومن المثير للاهتمام ، أنه في حين أن الدوري الإيطالي هو أحد الدوريات الحصرية الرسمية ، فإن عددًا من الأندية البارزة لن يظهر في شكله الطبيعي.
على سبيل المثال، يتواجد يوفنتوس باسم "Piemonte Calcio"، ولاتسيو في اللعبة باسم "Latium"، وروما باسم "Roma FC" وأتالانتا باسم "Bergamo Calcio".
سيتمكن مشجعو كرة القدم في أمريكا الشمالية من اللعب بأندية الدوري الأمريكي والدوري المكسيكي، بينما تتم تغطية آسيا وأستراليا بالدوريات من أستراليا واليابان وغيرها، وسنجد أيضًا الدوري السعودي للمحترفين.