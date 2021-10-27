موقع جول يستعرض في التقرير التالي أفضل 40 مهاجمًا شابًا في فيفا 22 ويوضح كافة تقييماتهم

بعد صدور لعبة فيفا 22، بدأ عشاق اللعبة لعبها باستمرار في كافة الأطوار المختلفة للاستمتاع بالنسخة الجديدة، خاصة بعد التطويرات التي حدثت في تلك النسخة.

ويجب أن تمتلك في فريقك خط هجومًا قويًا لتسجيل الأهداف بغزارة، كي تتمكن من تحقيق النجاح في اللعبة والوصول إلى أهدافك، وتحقيق البطولات والإنجازات.

وسيتوجب عليك إيجاد لاعبين مناسبين لهذا المركز، خاصة إن كنت تلعب كارير مود "Career Mode".

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرض معًا أفضل 40 مهاجمًا شابًا في كارير مود، بحسب تطورهم المحتمل في اللعبة.

من هم أفضل المهاجمين الشباب في فيفا 22؟

# الاسم العمر النادي المركز التصنيف الحالي التصنيف المتوقع 1 إرلينج هالاند 20 بوروسيا دورتموند ST 88 93 2 فينيسيوس جونيور 20 ريال مدريد LW 80 90 3 أنسو فاتي 18 برشلونة LW 76 90 4 رودريجو 20 ريال مدريد RW 79 88 5 جيريمي دوكو 19 رين RW, RM 77 88 6 رايان شرقي 17 ليون RW, LW 73 88 7 كالوم هودسون أودوي 20 تشيلسي RW, LW 77 87 8 آدم هالوزيك 18 سبارتا براج ST, LM, RM 74 87 9 هارفي إليوت 18 ليفربول RW, CM 73 87 10 كايكي 18 مانشستر سيتي RW 66 87 11 بيدرو دي لا فيجا 20 أتلتيكو لانوس RW, LW, RM 74 86 12 جونسالو راموس 20 بنفيكا CF, ST 72 86 13 سانتياجو خيمينيز 20 كروز أزول ST, CF, CAM 71 86 14 بنجامين سيسكو 18 سالزبورج ST 68 86 15 دان سكارليت 17 توتنهام ST 63 86 16 مايرون بوادو 20 موناكو ST 76 85 17 تشارلز دي كاتيلايير 20 كلوب بروج LW, CAM, ST 75 85 18 بريان بروبي 19 لايبزيج ST 73 85 19 كريم أديمي 19 سالزبورج ST 71 85 20 أوكتافيان بوبيسكو 18 ستيوا بوخارست LW, RW 70 85 21 فابيو سيلفا 18 وولفرهامبتون ST 70 85 22 سيباستيانو إيسبوسيتو 18 إنتر ST, CAM 68 85 23 موسى جوارا 19 كروتوني ST 67 85 24 ليام ديلاب 18 مانشستر سيتي ST 64 85 25 جونزالو بلاتا 20 سبورتنج لشبونة RW 74 84 26 فاكوندو فارياس 18 أتلتيكو كولون ST, CF 72 84 27 كمال الدين سوليمانا 19 رين LW, ST 72 84 28 رينيير 19 ريال مدريد CF, CAM 71 84 29 جواو بيدرو 19 واتفورد ST 71 84 30 أرماندو بورخا 19 تشيلسي ST 70 84 31 مورجان روجرز 18 بورنموث LW 66 84 32 جون كاريكابورو 18 ريال سوسييداد B ST 65 84 33 فرانكو أوروزكو 19 أتلتيكو لانوس LW, RW 65 84 34 فودي فوفانا 18 أيندهوفن ST 64 84 35 جايدن براف 18 مانشستر سيتي LW, RW 64 84 36 وحيد فاغير 17 شتوتجارت ST 64 84 37 كول بالمر 19 مانشستر سيتي RW, CAM 64 84 38 لوي باري 18 أستون فيلا ST, LW 63 84 39 أندير بارينتشيا 19 ريال سوسييداد LW, ST, RW 74 83 40 كونراد دي لا فوينتي 19 مارسيليا LW, RW 72 83

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