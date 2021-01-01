أفضل لاعبي الوسط الشباب في فيفا 21: موهبة برشلونة ونجم ميلان وآخرون في كارير مود
يُمثل خط وسط الملعب أهمية كبيرة في عالم كرة القدم وتحديد مصير المباريات، فلاعبو وسط الملعب الهجومين بمقدورهم على فتح دفاعات خصومهم، بينما يُمكن للمدافعين أن يقتلوا هجمات الخصم قبل أن تبدأ.
آليات المراوغة الجديدة في لعبة فيفا 21 تجعل معركة خط الوسط أكثر أهمية في هذا الموسم، وتعكس قيمة لاعبي الوسط من ذوي الكفاءات العالية في نمط كارير مود.
سيكون أفضل موهبة خط وسط في العالم باهظ الثمن بكل المقاييس في اللعبة، الأمر الذي يتضح في العالم الحقيقي من إنفاق تشيلسي 70 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع كاي هافيرتس في صيف 2020.
يظل جادون سانشو هو أفضل لاعب خط وسط شاب في اللعبة بقدرته على اللعب في كلا الجناحين وكذلك في الوسط، سيكلفك على الأقل 62 مليون جنيه استرليني، مما يعني أن الكثير من الفرق لن تكون قادرة على شرائه في اللعبة.
يعتبر اللاعبون مثل جودي بيلينجهام أو فلورياس فريتس من باير ليفركوزن خيارات أقل تكلفة ولها جودة عالية أيضًا، لكنهم سيحتاجون إلى الكثير من الدقائق ونوع معين من التدريب المناسب للوصول إلى المستوى المطلوب.
في هذا التقرير من جول نستعرض معًا أفضل لاعبي خط الوسط الشباب في نمط كارير مود بفيفا 21، مرتبين حسب تقييمهم المحتمل في اللعبة.
فيفا 21: أفضل لاعبي خط الوسط الشباب في اللعبة
|#
|الاسم
|العمر
|الفريق
|المركز
|التقييم الحالي
|التقييم المحتمل
|القيمة
|1
|جادون سانشو
|20
|بوروسيا دورتموند
|RM, LM, CAM
|87
|93
|£62.6m
|2
|ساندرو تونالي
|20
|ميلان
|CDM, CM
|77
|91
|£16.7m
|3
|فيران توريس
|20
|مانشستر سيتي
|RM, LM, CF
|81
|89
|£23.9m
|4
|ماسون جرينوود
|18
|مانشستر يونايتد
|RM, ST
|77
|89
|£13.1m
|5
|تاكيفوسا كوبو
|19
|ريال مدريد
|RM, CM, CAM
|75
|89
|£13.1m
|6
|تياجو ألمادا
|19
|فيليز سارسفيلد
|CAM, CM, LW
|73
|89
|£7.7m
|7
|موسى ديابي
|20
|باير ليفركوزن
|LM
|81
|88
|£22.5m
|8
|فيل فودين
|20
|مانشستر سيتي
|CAM, CM
|79
|88
|£17.6
|9
|محمد إحاتاراين
|18
|أيندهوفن
|CAM, RM, CM
|77
|88
|£12.6m
|10
|إدواردو كامافينجا
|17
|رين
|CM
|76
|88
|£10.8m
|11
|ريكي بوتش
|20
|برشلونة
|CM, CAM
|75
|88
|£11.3m
|12
|بوكايو ساكا
|18
|آرسنال
|LM, LWB, RW
|75
|88
|£10.8m
|13
|أجوستين أورزي
|20
|أتلتيكو بانفيلد
|LM, CM, RM
|73
|88
|£8.1m
|14
|بيدري
|17
|برشلونة
|LM, CAM
|72
|88
|£5.4m
|15
|جودي بيلينجهام
|17
|بوروسيا دورتموند
|CM, LM, RM
|69
|88
|£1.9m
|16
|فلوريان فريتس
|17
|باير ليفركوزن
|CAM, RM
|68
|88
|£1.6m
|17
|ريان شرقي
|16
|ليون
|CAM, RM, LM
|67
|88
|£1.5m
|18
|أبو بكر كامارا
|20
|مارسيليا
|CDM, CB
|79
|87
|£15.3m
|19
|دومينيك سوبوسلاي
|19
|لايبزيج
|CAM, LM
|75
|87
|£10.4m
|20
|ماكسينس كاكيري
|20
|ليون
|CM, CDM
|75
|87
|£10.8m
|21
|آدم هلوجيك
|17
|سبراتا براج
|RM, ST, LM
|74
|87
|£8.6m
|22
|فاكوندو بيليستري
|18
|بينارول
|RM, RW
|71
|87
|£4.4m
|23
|ريان جرافنبيرش
|18
|أاكس
|CM, CDM
|71
|87
|£4.3m
|24
|جيوفاني رينا
|17
|بوروسيا دورتموند
|LM, CAM
|68
|87
|£1.7m
|25
|دوايت ماكنيل
|20
|بيرنلي
|LM
|78
|86
|£14m
|26
|نيكولو زانيولو
|20
|روما
|CAM, RM
|76
|86
|£11.3m
|27
|فلورنتينو
|20
|بنفيكا
|CDM, CM
|76
|86
|£10.4m
|28
|ريان سيسينيون
|20
|توتنهام
|LM, LW, LB
|75
|86
|£10.4m
|29
|تيتي
|20
|شاختار
|RM, CAM
|75
|86
|£10.4m
|30
|جوستافو أسونكاو
|20
|فامالياسو
|CDM
|74
|86
|£8.6m
|31
|مانور سولومون
|20
|شاختار
|RM, LM, CAM
|73
|86
|£6.8m
|32
|جيورجي تسيتايشفيلي
|19
|دينامو كييف
|RM, LM
|72
|86
|£5.9m
|33
|بيلي جيلمور
|19
|تشيلسي
|CM, CAM
|71
|86
|£4.5m
|34
|نوني مادويك
|18
|أيندهوفن
|RM, ST
|70
|86
|£3.3m
|35
|ديبر كايسيدو
|20
|ديبورتيفو كالي
|RM
|68
|86
|£1.8m
|36
|أستير فرانكس
|17
|ميخيلين
|CM, CDM
|66
|86
|£1.2m
|37
|كوكو
|19
|فينورد
|CAM, CM
|75
|85
|£9.5m
|38
|محمد قدوس
|19
|أياكس
|CAM, CM
|75
|85
|£9.5m
|39
|باولينيو
|19
|باير ليفركوزن
|CAM, RM
|74
|85
|£8.6m
|40
|روماريو بارو
|20
|بورتو
|RM, CAM
|73
|85
|£6.3m
|41
|ماركوس أنطونيو
|20
|شاختار
|CM
|72
|85
|£5.4m
|42
|ياري فيرشايرن
|18
|أندرلخت
|CAM, RW, LW
|72
|85
|£5m
|43
|ماتيو لونجستاف
|20
|نيوكاسل
|CM, CDM
|72
|85
|£5.4m
|44
|جوزيف ويلوك
|20
|آرسنال
|CAM, CM
|71
|85
|£4.5m
|45
|تراوري
|20
|ساسوولو
|CAM, CM
|71
|85
|£4.5m
|46
|ماتوندو
|19
|شالكه
|LM, ST, RM
|70
|85
|£3.4m
|47
|سميث رو
|19
|آرسنال
|CAM, RM, RW
|69
|85
|£2.1m
|48
|محمد درامي
|18
|كوبنهاجن
|RM, ST, LM
|67
|85
|£1.4m
|49
|إكس سيمونس
|17
|باريس سان جيرمان
|CM
|65
|85
|£990k
|50
|يوسف دمير
|17
|رابيد فيينا
|CAM, RW
|64
|85
|£880k