من هم أفضل مدافعي الدوري السعودي في فيفا 21؟
أصبح الدوري السعودي في السنوات الأخيرة هو الأقوى في الشرق الأوسط بحسب ما يرى الكثير من المحللين والمتابعين، ولا تتوقف رابطة الدوري عن محاولات تطويره وتسويقة في جميع أنحاء العالم.
ضمت الأندية السعودية في السنوات الأخيرة العديد من اللاعبين الأجانب الممتلكين لمشوار طويل في الدوريات الأوروبية، لعل أبرزهم سيباستيان جيوفينكو نجم يوفنتوس السابق، وإيفير بانيجا نجم الإنتر وإشبيلية السابق.
لكن الانتدابات القوية لم تتوقف فقط على لاعبي الهجوم والوسط، فقد ضم النصر نجم بنفيكا مايكون، كما جلب الاتحاد النجم المصري أحمد حجازي، صاحب المشوار الطويل في الدوري الإنجليزي والدوري الإيطالي.
ما يؤكد تفوق الدوري السعودي على نظرائه، هو أنه الدوري العربي الوحيد المتواجد في لعبة فيفا 21، وذلك في غياب دورياتٍ عريقة على غرار الدوري المصري وبقية الدوريات في شمال إفريقيا.
يتصدر قائمة أفضل مدافعي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في فيفا 21 لاعب لاتسيو السابق والعين الحالي باستوس، ويأتي خلفه النجم البرازيلي للنصر مايكون.
من هم أفضل لاعبي الدوري السعودي في فيفا 21؟
المدافع السعودي الأكثر تقييمًا في لعبة فيفا هذا العام هو ظهير الهلال ياسر الشهراني، ويتواجد في قائمة الأفضل زميليه محمد البريك وكيم جين سو.
فمن هم أفضل مدافعي الدوري السعودي في فيفا 21؟ الإجابة تجدها في الجدول التالي.
أفضل مدافعي الدوري السعودي في فيفا 21
|اللاعب
|الفريق
|التقييم
|المركز
|باستوس
|العين
|77
|قلب دفاع
|مايكون
|النصر
|76
|قلب دفاع
|بيدرو هنريكي
|الوحدة
|75
|قلب دفاع
|ياسر الشهراني
|الهلال
|75
|ظهير أيسر / ظهير أيمن
|لوكاس ليما
|الأهلي
|74
|ظهير أيسر
|محمد البريك
|الهلال
|73
|ظهير أيمن
|إيجور ليشنوفسكي
|الشباب
|73
|قلب دفاع
|أحمد حجازي
|الاتحاد
|73
|قلب دفاع
|ياجو
|العين
|72
|قلب دفاع
|سيرخيو فيتور
|ضمك
|72
|قلب دفاع
|جانج هيون سو
|الهلال
|72
|قلب دفاع
|إيجور روسي
|الفيصلي
|72
|قلب دفاع
|سلطان الغنام
|النصر
|71
|ظهير أيمن
|كيم جين سو
|النصر
|71
|ظهير أيسر
|ألبيرتو بوتيا
|الوحدة
|70
|قلب دفاع
|ريناتو تشافيز
|الباطن
|70
|قلب دفاع
|ريس ويليامز
|القادسية
|70
|قلب دفاع