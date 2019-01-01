فيفا 20: مبابي، دي ليخت وأبرز المواهب الصاعدة في اللعبة

يقودكم جول في هذا التقرير لإلقاء نظرة على أفضل المواهب الشابة في فيفا 20 والتي من المحتمل أن يزيد تقييمها في اللعبة في الفترة المقبلة بحسب تطور أدائهم

أبانوب صفوت

يتضمن الوضع الوظيفي في فيفا 20 بدء مهن جديدة بالفرق المُختارة من قبل المستخدمين والذي تتيح لهم بعض التحديات المتمثلة في الفوز بالبطولات المحلية والقارية، وبعد إعادة تشغيل قاعدة البيانات تمنح اللعبة الفرصة لتحويل بعض المواهب الواعدة إلى نجوم كبار وذلك طبقاً لتطور مستواهم على أرض الواقع.

قام موقع جول بجمع أبرز المواهب الصاعدة في فيفا 20 الخاص باللاعبين المرشحين بقوة ليكونوا نجوم المستقبل في اللعبة، وتسرد القائمة الموضحة أدناه أفضل 20 لاعب شاب من جميع المراكز والذين يتمتعون بأفضل تصنيف محتمل، وفي حال وجودة عدة لاعبين بنفس التقييم، سيتم ترتيبهم حسب تصنيفهم الحالي.

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فيفا 20: أفضل المواهب الصاعدة في اللعبة

الترتيب الاسم العمر النادي المركز التقييم المحتمل السعر 1 كيليان مبابي 20 باريس سان جيرمان جناح أيمن ومهاجم صريح 95 82.3 مليون جنيه إسترليني 2 ماتييس دي ليخت 19 بيمونتي كالتشيو مدافع 93 41.8 مليون جنيه إسترليني 3 جواو فيلكس 19 أتلتيكو مدريد مهاجم صريح ومهاجم متأخر 93 24.6 مليون جنيه إسترليني 4 جيانلويجي دوناروما 20 ميلان حارس مرمى 92 35.6 مليون جنيه إسترليني 5 كاي هافيرتز 20 باير ليفركوزن لاعب وسط مهاجم وجناح أيمن 92 40.5 مليون جنيه إسترليني 6 جادون سانشو 19 بروسيا دورتموند لاعب وسط أيمن وأيسر 92 39.2 مليون جنيه إسترليني 7 فينسيوس جونيور 18 ريال مدريد جناح أيسر 92 19.8 مليون جنيه إسترليني 8 تياجو ألمادا 18 فيليز سارسفيلد لاعب وسط مهاجم، جناح أيسر ومهاجم متأخر 92 5.7 مليون جنيه إسترليني 9 فيل فودين 19 مانشستر سيتي إرتكاز ولاعب وسط مهاجم 90 14.5 مليون جنيه إسترليني 10 ترينت أليكساندر أرنولد 20 ليفربول ظهير أيمن 89 26.4 مليون جنيه إسترليني 11 رودريجو 18 ريال مدريد جناح أيمن، جناح أيسر ومهاجم متأخر 89 12.3 مليون جنيه إسترليني 12 مويس كين 18 إيفرتون مهاجم متأخر 89 12.8 مليون جنيه إسترليني 13 ساندرو تونالي 19 بريشيا لاعب وسط دفاعي وإرتكاز 89 11.4 مليون جنيه إسترليني 14 أليكسس ماك أليستير 20 برايتون لاعب وسط مهاجم وإرتكاز 89 12.8 مليون جنيه إسترليني 15 كالوم هودسون أودوي 18 تشيلسي جناح أيمن وأيسر 89 7 مليون جنيه إسترليني 16 ألبان لافونت 20 فيورنتينا حارس مرمى 88 13.2 مليون جنيه إسترليني 17 إبراهيما كوناتي 20 لايبزيج مدافع 88 15 مليون جنيه إسترليني 18 دايوت أوباميكانو 20 لايبزيج مدافع 88 11.9 مليون جنيه إسترليني 19 لي كانج إن 18 فالنسيا لاعب وسط مهاجم، جناح أيسر وجناح أيمن 88 11 مليون جنيه إسترليني 20 أرني مايير 20 هيرثا برلين إرتكاز ولاعب وسط دفاعي 88 11.9 مليون جنيه إسترليني

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يعتبر كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان أحد أفضل اللاعبين في اللعبة وليس كلاعب شاب فقط مع تقييم حالي يبلغ 89 وتصنيف محتمل 95 وهو يعتبر الأعلى من بين المواهب الصغيرة في فيفا 20، لذا لن يكون من السهل التعاقد مع اللاعب لأنه سيكون مكلفاً للغاية في سوق الانتقالات.

يملك ماتييس دي ليخت مدافع يوفنتوس الجديد تقييم حالي يبلغ 84 وتصنيف محتمل قدره 93، ومع ذلك ولكن من غير المرجح أن يتم وضعه في سوق الانتقالات في الوضع الوظيفي.

يعتبر جواو فيلكس مهاجم أتلتيكو مدريد الجديد الذي انضم للروخيبلانكوس هذا الصيف قادماً من بنفيكا البرتغالين من أبرز المواهب الواعدة في اللعبة برفقة الثنائي الألماني كاي هافيرتز وجادون سانشو بالإضافة إلى خيارات هجومية أخرى واحدة.

يعد جيانلويجي دوناروما هو الحارس الشاب الأعلى تقييماً في فيفا 20 مع تصنيف إجمالي قدره 85 وآخر محتمل قد يبلغ 92 في السنوات القليلة المقبلة إن واصل حارس الروسونيري تطوره وخاصةً إذا ما انتقل إلى فريق في وضع أفضل واستطاع أن يفوز معه ببعض البطولات.

يتصدر أمثال فينسيوس جونيور جناح ريال مدريد، ترينت أليكساندر أرنولد ظهير أيمن ليفربول، فيل فودين موهبة مانشستر سيتي القائمة ويليهم مواهب أخرى ومنهم البرازيلي رودريجو مهاجم الملكي، الإيطالي مويس كين قائد هجوم إيفرتون وكالوم هودسون أودوي جناح تشيلسي الإنجليزي.