كيف تصبح لاعبًا أفضل في فيفا 20؟

تُعاني من أجل تحقيق الانتصارات في لعبة فيفا 20 أو فقط تطمح لأن تنتصر على منافسيك وأصدقائك بنتائج أكبر؟ يمكنك أن تتعرف على كيفية التطور في اللعبة هُنا.

يتجاوز عدد لاعبي فيفا 20 أكثر من 10 مليون لاعب حول العالم، حيث يسعى كل منهم إلى أن يصبح الأفضل والأقوى في اللعبة.

لن تصل الغالبية العظمى إلى الأداء الاحترافي في الألعاب الرياضية، ولكن يمكن للجميع أن يتحسنوا على أرض الملعب باتباع نصائح الخبراء وقضاء الوقت في العمل على طريقتهم وأدائهم.

نقدم في هذا التقرير بعض نصائح خبراء اللعب لتطوير مستوى الأداء في اللعبة..

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نصائح أساسية للعبة فيفا 20

قبل أن تبدأ في تعلم المهارات القياسية في اللعبة، فإن معرفة الأساسيات سيساعدك في تحويل خسائرك إلى انتصارات، هناك بعض الأشياء التي يجب أن تضعها في اعتبارك في كل مباراة، مثل الاحتفاظ بالاستحواذ على الكرة والتعلم كيفية اللعب بدون ركض سريع.

الاستحواذ هو المفتاح الأول للحصول على الانتصار، بدون كرة لا يمكنك أن تسجل، ولكنك قد تجد بعض اللاعبين يحاولون الهجوم سريعًا ويفرضون رتمًا خطيرًا للوصول إلى المرمى، كن صبورًا، وانظر إلى المساحات الفارغة في دفاعات الخصم واجبر الخصم على ارتكاب الأخطاء أو ترك مناطق في الملعب مكشوفة.

مرر الكرة إلى الخلف عندما تكون تحت ضغط ولا تخشى التحول نحو مرماك عندما لا تكون أمامك خيارات هجومية واضحة.

في الكثير من الأوقات يكون الركض هو الخيار الأسوأ، فهو يكلفك خسارة الكرة بسهولة أكبر عندما يكونوا تحت الضغط كما يستنزف القدرة على التحمل بسرعة كبيرة جدًا، بالتالي فعليك الركض عندما يكون المسار واضحًا فقط.

معرفتك لكيفية إنهاء الهجمة بالصورة المناسبة أو كيفية تحويل ركلة حرة إلى الشباك مهم أيضًا، صحيح أنهما يستغرقان وقتًا طويلًا للتعلم ولكن من الوارد أن تتحصل على المهارتين في وقت قريب.

كيف تدافع في فيفا 20؟

لم تعد الخيارات السابقة موجودة مرة أخرى في إصدار فيفا 20 مما يُصعِّب من عملية الدفاع، مع الضغط على زر إكس يتسبب في ترك مساحات كبيرة للغاية أثناء الضغط يسهل على الخصم أن يستغلها ويصل إلى مرماك.

الاعتماد على الثنائي (L2/LT) جيدًا للغاية، ولكنه مثل أي شيء آخر في فيفا 20 يتطلب الدقة واختيار التوقيت المناسب له، يؤدي تثبيت L2/LT and R2/RT إلى أداء دفاعي سريع يواكب الخصم ويكوِّن الطريقة المثالية للدفاع.

يظل الاعتماد على O هو الوسيلة الأفضل لاسترجاع الكرة ولكنه يتطلب اتخاذ القرار في الوقت المناسب أيضًا.

أفضل التكتيكات وطرق اللعب في فيفا 20

يتناسب التكتيك وطريقة اللعب في المقام الأول مع الفريق الذي تلعب به، فلا يمكنك أن تلعب بثلاثي في قلب الدفاع إذا كنت تمتلك قلبين دفاع على مستوى عالٍ فقط، كما أن اللعب بثلاثي هجومي وأنت لا تملك أحدًا على الجبهة اليمنى غير مفيد بالمرة أيضًا.

اختر تشكيلًا يناسبك والتزم به دائمًا إذا ثبتت فعاليته، إن كثرة التغيير في التكتيك وطرق اللعب يؤدي إلى ضعف في اتخاذ القرار خصوصًا عند امتلاكك للكرة، فلن تجد اللاعبين في الأماكن الذي اعتدت على وجودهم فيها.

بدلًا من تعديل التشكيل، يمكنك الاعتماد على تغيير بعض التكتيكات لتتناسب مع طريقة لعب الفريق ككل، مثل الاعتماد على الهجمات المرتدة أو تغيير نمط الهجوم إلى بناء سريع، وإذا وجدت دفاعاتك مكشوفة فإلجأ إلى تزويد العمق الدفاعي مثلًا.