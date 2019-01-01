ما السبب وراء عدم تواجد ملعب كامب نو معقل فريق برشلونة في فيفا 20؟

في مفاجأة كبيرة.. لن يتواجد ملعب كامب نو الذي يُعد واحداً من أشهر ملاعب كرة القدم على الإطلاق والخاص بفريق برشلونة في الإصدار الحديث للعبة فيفا

من المنتظر أن يتفاجأ محبي لعبة فيفا وبالأخص جمهور برشلونة في النسخة الجديدة منها بعدم وجود كامب نو من بين ملاعب اللعبة، حيث سيتم اصدار فيفا 20 يوم 27 ديسمبر القادم ومع تزايد الإثارة والسعادة ولكن يبقى غياب معقل البلاوجرانا نقطة سلبية، ملحوظة بقوة ولا يمكن تجاهلها أو إهمالها.

قامت شركة كونامي مؤسسة بيس 2020 بالاستحواذ على عدد كبير من التراخيص الحصرية على مدار الصيف وكان أبرزها على الإطلاق حقوق يوفنتوس بطل الدوري الإيطالي، وكما حصلت أيضاً على فريقي بوكا جونيورز وريفر بليت بكل أسمائهم، شعاراتهم، قمصانهم وملاعبهم أيضاً.

في المقابل لن تستولي الشركة على كل ما يخص برشلونة من لعبة فيفا، حيث سيظل الفريق، اللاعبين وشعاره بمنأى عن EA، حيث تم اختيار ملعب كامب نو حصرياً من قبل مجموعة ألعاب الفيديو اليابانية.

في شهر يونيو الماضي، تم اصدار البيان الآتي: جددا كلا من كونامي وبرشلونة عقدهما بإتفاقية الشركاء العالميين الجدد، حيث توفر كونامي وصولاً واسع النطاق إلى نجوم النادي من أجل تجربة يوم المباريات في العالم الحقيقي، وللتأكيد على ذلك قامت الشركة بزيارة مقر النادي في وقت سابق من هذا العام، وأجرى مسحاً ثلاثي الأبعاء كامل لجسم كل لاعب.

وأضاف: يظل كامب نو الذي أُعيد بناءه بشكل مذهل، هو معقل نادي برشلونة ولكنه يظل حصري لسلسلة PES سواء توافرت هذه اللعبة على أجهزة الحاسوب أو الهواتف المحمولة.

لم يظهر كامب نو في لعبة فيفا منذ نسخة 2016، عندما وقع كوماني صفقة مع الفريق الكتالوني وهو ما منحهم حقوقاً حصرية على أرض الواقع، في إصدار العام الماضي كان معقل البلاوجرانا هو الملعب الوحيد للأندية الإسبانية الذي لم يتواجد في إعلان EA.

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متى سيظهر ملعب كامب نو في لعبة فيفا مرة أخرى؟

لن يظهر ملعب برشلونة في لعبة فيفا مرة أخرى قبل عام 2024 بسبب الإتفاق المبرم حالياً بين النادي وشركة كونامي، حيث أكد النادي في شهر يونيو الماضي أنه عقدهم لازال سارياً لمدة أربع سنوات إضافية.

ما هي الملاعب الجديدة التي ستظهر في لعبة فيفا 20؟

على الرغم أن القائمة النهائية للملاعب الجديدة لن تظهر قبل 11 سبتمبر المقبل، ولكن بعضها تم التأكد من ظهوره في نسخة فيفا 2020 التي سيتم إصدارها في غضون شهر تقريباً، من بينها ملعب برمال لين الخاص بفريق شيفيلد يونايتد بسبب الإتفاق المبرم بين اللعبة والدوري الإنجليزي الممتاز.

ستضاف 10 ملاعب جديدة من ألمانيا أيضاً من بينها باي أرينا الخاص بنادي بايرن ليفركوزن وكذلك مرسيدس بنز أرينا الخاص بفريق شتوتجارت، ومن فرنسا سيتواجد معقل ليون بالإضافة إلى 5 ملاعب أخرى.