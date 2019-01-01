فيفا 20 | هل تحتوي FIFA 20 على دوري أبطال أوروبا؟

اتخذت إلكترونيك آرتس خطوة رائعة بتأمين حقوق بطولة دوري أبطال أوروبا في لعبة فيفا 19، هل يستمر تواجدها في النسخة الجديدة التي ستُصدر بنهاية سبتمبر؟

أبانوب صفوت

كان الحصول على حقوق دوري أبطال أوروبا في لعبة فيفا 19 خطوة أكثر من رائعة لشركة إلكترونيك آرتس بعد صراعها الطويل في السنوات الماضية مع المنافس التقليدي وهو شركة كونامي المنتجة للعبة برو إيفولوشن سوكر "Konami Pro Evoution Soccer".

وفرت إضافة دوري الأبطال درجة من أكبر من الأصالة في اللعبة، مما سمح لمحبي فيفا باختيار أنديتهم المفضلة والسعي لتحقيق اللقب القاري بهم، وظهرت البطولة في كل جوانب اللعبة بما فيها وضع الرحلة، فريق الأحلام، وكذلك الوضع الوظيفي.

هل ستتواجد بطولة دوري أبطال أوروبا في فيفا 20؟ هذا ما سنعرفه في هذا التقرير.

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هل ستتواجد دوري أبطال أوروبا في لعبة فيفا 20؟

من المقرر أن تتواجد بطولة دوري أبطال أوروبا مرة أخرى في لعبة فيفا 20 مع استمرار إتفاقية الترخيص الحصرية الخاصة بشركة إلكترونيك آرتس مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ولن تشهد النسخة القادمة وجود ذات الأذنين فحسب ولكن بالإضافة إلى الدوري الأوروبي أيضاً، مما يعني التجربة القارية الكاملة ستظل كما هي في الإصدار الجديد.

من المثير للاهتمام أن شركة إلكترونيك آرتس وقبل موعد صدور FIFA 20 تحركت من أجل جعل ليفربول شريكاً رسمياً في اللعبة، مما وضع نهاية لارتباط الريدز مع شركة كونامي في ما يخلص لعبة برو إيفولوشن سوكر، وبصفتهم أبطال أوروبا في 2019 يعتبر العملاق الإنجليزي مادة ترويجية قوية، وسيتواجد مدافعه الهولندي فان دايك على غلاف النسخة القادمة.

على الرغم أن وضع كرة قدم الشوارع الذي يعرف باسم فولتا هو نقطة البيع الكبيرة في الإصدار الجديد، ولكن عرض دوري أبطال أوروبا الحصري لازال يمثل جانباً مهماً للغاية من اللعبة، سيتمكن المستخدمين من تذوق نكهة البطولة سواء بمباريات ودية أو في الوضع الوظيفي أو فريق الأحلام.

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من هم معلقو دوري أبطال أوروبا في لعبة فيفا 20؟

سيكون المعلقون في لعبة فيفا 20 هما لي ديكسون وديريك راي اللذان سيستعيدان أدوارهما في نسخة 19، إنهم يعطون صوتاً مختلفاً لتجربة اللعبة مع كلا من مارتن تايلر وألان سميث اللذان سيكون الأصوات المألوفة للعبة باللغة الإنجليزية.

عندما تم تأكيد تعيين الثنائي ديكسون وراي في لعبة فيفا 19، أوضح آرون مكاردي المنتج التنفيذي للعبة أن فريق التعليقات المنفصل يهدف إلى تعزيز الشعور الفريد والمميز للوضع الجديد، حيث صّرح لمصادر فور فور تو وقال: نريد وأن يشعر لاعبونا وكأنهم في المقدمة وفي مركز تجربة دوري أبطال أوروبا.

وأضاف: نحن نوفر أجواء مميزة من نوعها، تبدو وكأنها شيئاً حقيقياً مثل كرات المبايات، شعارات دوري أبطال أوروبا وقمصان الأندية، الممرات التي تسير فيها الفرق والعلامة التجارية حول الملعب، واختتم قائلاً: الأصالة مهمة للغاية عند إحياء هذه البطولات الشهيرة.

أغنية دوري أبطال أوروبا في لعبة فيفا 20

ستكون الأغنية الرئيسية لدوري أبطال أوروبا في لعبة فيفا 20 عبارة عن ريمكس للنشيد الرسمي لهانس زيمر، لا يوجد ما يشير إلى أن شركة إلكترونيك آرتس قد سعت للحصول على صوت جديد وكامل من أجل FIFA 20.

لم يتم تأكيد الموسيقى التصويرية للعبة ولكن أول مقاطع الإعلان الرسمي عن الإصدار الجديد كان عبارة عن أغنية "تيك توك" للمجموعة الموسيقية "ماجور ليرز" وبالقطع من المفترض أن يكون جزءاً منها، يمكن الاستماع إلى الموسيقى الفريدة الخاصة بدوري أبطال أوروبا في المقطع الدعائي للمباراة السابقة، أدناه.

ملعب نهائي دوري أبطال أوروبا في لعبة فيفا 20

نظراً لشراكتهم الحصرية مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ستحظى لعبة فيفا 20 بموقع نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2020 وهو ستاد أتاتورك الأوليمبي، سيكون هذا الملعب بمثابة إضافة جديدة للعبة فيفا لينضم إلى قائمة 90 ملعباً مرخصاً يمثلون 14 دولة مختلفة.

في فيفا 19 كان ملعب واندا ميتروبوليتانو الخاس بأتلتيكو مدريد هو مقر نهائي البطولة لعام 2019.