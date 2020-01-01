عيد ميلاد FUT: الموعد وعروض فيفا 20 آلتيميت

أكمل نمط الفيفا الأكثر شعبية والمفضل لدى عشاق اللعب Ultimate عامه الحادي عشر في موسم فيفا 20، فما هو موعده، وما هي العروض التي ستقدمها FIFA؟

أُطلقت فيفا ألتميت تيم للمرة الأولى عام 2009، ومنذ ذلك الحين وتقوم شركة EA SPORT بالاحتفال سنويًا في شهر مارس بعيد ميلادها.

فيفا 20 سوف تحتفل بشكل خاص هذا العام بعيد ميلاد ألتميت تيم لبلوغها عامها الحادي عشر، وسيتم الاحتفال من خلال إطلاق العديد من البطاقات الخاصة والحزم والتحديات والأهداف.

ما هو عيد ميلاد فيفا ألتميت تيم؟

عيد ميلاد فيفا ألتميت تيم هو حدث يقام في شهر مارس لمدة أسبوعين للاحتفال بمولد ألتميت تيم، الذي كانت بدايته في فيفا 09، عندما كان متاحًا كخيار إلى جانب اللعبة الرئيسية، ثم بات الأكثر شعبية على الإطلاق.

أول عيد ميلاد أو عرض ترويجي لفيفا ألتميت تيم حدث في فيفا 14، ثم بات حدثًا ترويجيًا أساسيًا منذ ذلك الحين.

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للاحتفال بهذه المناسبة، سوف تصدر شركة EA SPORTS نسخة خاصة من قوائم فيفا ألتميت تيم بالإضافة إلى عدد كبير من بطاقات الإصدار الأخرى واللاعبين الذين يعودون خلال فترة الاحتفال فقط.

متى يبدأ عيد ميلاد فيفا ألتميت تيم؟

يبدأ عيد ميلاد فيفا ألتميت تيم في الجمعة 27 مارس، وسيستمر لمدة أسبوعين حتى 4 أبريل 2020، لطالما بدأ الاحتفال منذ انطلاقه في فيفا 14 وحتى فيفا 19 في هذا الموعد باستثناء فيفا 18 عندما تم تأجيله إلى 31 مارس.

انطلق الاحتفال في تمام السادسة بتوقيت جرينتش يوم الجمعة 27 مارس وستتم إضافة عناصر وتحديات جديدة كل 24 ساعة طوال مدة عيد ميلاد فيفا ألتميت تيم.

من هم أعضاء قائمة فريق فيفا ألتميت تيم؟

في كل عام يتم إصدار قائمة فريق عيد ميلاد فيفا ألتميت تيم والذي يضم بعض اللاعبين الأكثر شعبية من الإصدارات السابقة في اللعبة ويحصل اللاعبون على ترقيات ووظائف جديدة.

في فيفا 19 كان أكبر اسم هو أنطوان جريزمان، الذي تم تغيير مركزه إلى الجناح الأيمن، كما قامت الشركة بمزج مركز محمد صلاح ليصبح ظهيرًا أيسرًا إلى جانب تحويل فيرجيل فان دايك إلى مهاجم صريح.

تتضمن الترقيات ترقية المهارة والحركات وترقيات للقدم الضعيفة. سيتم إصدار قائمة الفريق على جزأين، سيكشف عن المجموعة الأولى في الجمعة 27 مارس وستكون كل فرقة متاحة لمدة أسبوع.

سيتم إطلاق لاعبين آخرين في عيد ميلاد فيفا ألتميت تيم كأهداف خاصة أو تحديات بناء التشكيلة اليومية (SBCs) بالإضافة إلى ذلك، سيتم الإتيان ببعض اللاعبين من الماضي خلال الاحتفال بالإضافة إلى قائمة من القمصان غير القابلة للتداول.

يتضمن الفريق الأول الذي أُصدر يوم الجمعة ماركوس راشفورد وكاي هافيرتس وإيدين هازارد وأنطوان جريزمان وكيليان مبابي.

سيتم الإعلان عن الجزء الثاني يوم 3 أبريل، وتم الإعلان عن اسمي كريم بلعربي ولوكاس باكيتا.

هل سيتواجد عروض خاصة خلال عيد ميلاد فيفا ألتميت تيم؟

الباقات الترويجية ستكون متاحة خلال فترة محدودة في عيد ميلاد فيفا ألتميت تيم، وستتضمن هذه الباقات عروض خاصة محدودة التوفر ومن المقرر بيع جزء صغير فقط في المتاجر استنادًا إلى أسبقية الحضور.

الباقات الخاصة الأخرى ستكون متاحة لفترات أطول ولكن ستقتصر على 5 أو 10 باقات لكل لاعب.

في السنوات السابقة تم منح باقات مجانية غير قابلة للتداول على أساس المكافآت، مع تحديد نوع الباقة على مقدار الأيام التي سجل فيها اللاعب دخوله إلى فيفا أو التطبيقات المجاورة.

