فيفا يُهدد مشاركة كويلار وكاريلو مع الهلال في دوري أبطال آسيا

الهلال قد يضطر للتخلي عن لاعبيه في البطولة القارية

باتت مشاركة ثنائي الهلال جوستافو كويلار وأندريه كاريلو مع الهلال في مواجهة الاستقلال الإيراني ضمن ثمن نهائي دوري أبطال آسيا مهددة بقوة بعد قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم الجديد بشأن تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم 2022.

فيفا قرر خوض منتخبات أمريكا الجنوبية مباريات الجولتين الخامسة والسادسة واللتان تم تأجيلهما من مارس الماضي بسبب جائحة كورونا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر القادمين، اللذان سيشهدان إقامة مباريات الجولات من التاسعة حتى الـ12.

وبناءً على ذلك، سيخوض منتخب بيرو 3 مباريات خلال سبتمبر القادم بداية من 2 سبتمبر حتى مواجهة البرازيل في التاسع من نفس الشهر، والأمر ذاته ينطبق على منتخب كولومبيا الذي سيلعب 3 مباريات خلال نفس الفترة الزمنية.

الهلال من المقرر أن يلعب مباراة دور الـ16 من دوري أبطال آسيا أمام الاستقلال الإيراني في دبي يوم 13 سبتمبر القادم، مما يعني أن تواجد كاريلو وكويلار في المباراة يبدو صعبًا جدًا نظرًا للإرهاق الذي سيكون قد أصاب اللاعبين من خوض 3 مباريات دولية ومسافات الطيران الطويلة من آسيا إلى أمريكا الجنوبية.

لوائح دوري أبطال آسيا تسمح للأندية المشاركة بقيد 4 لاعبين أجانب أحدهم آسيوي في قوائمهم القارية، وتُرجح التقارير تواجد موسى ماريجا وماتيوس بيريرا وجانج هيون سو في القائمة في انتظار حسم المقعد الرابع، والذي على الأرجح سيكون بين لوسيانو فييتو وبافيتمبي جوميس إلا إن توصل الهلال لاتفاق مع اتحاد بيرو لكرة القدم على السماح لكاريلو بعدم لعب المباراة الثالثة والعودة إلى الرياض مبكرًا.

يُشار إلى أن المنتخب البيروفي يتذيل جدول ترتيب منتخبات أمريكا الجنوبية في تصفيات كأس العالم 2022، إذ لم يجمع سوى 4 نقاط من فوز وتعادل و4 خسائر.