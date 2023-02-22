فيفا ينصر كريستيانو رونالدو .. قائد النصر بريء من واقعة التعاون

مواجهة النصر والتعاون سببت جدلًا تحكيميًا كبيرًا، كان بطله كريستيانو رونالدو

حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الجدل الدائر في دوري روشن السعودي حول مواجهة النصر والتعاون، ضمن الجولة الـ17، والتي اتهم بها المحللون النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ قائد العالمي، بالتأثير على الحكام، واحتساب هدف غير صحيح لفريقه.

المباراة انتهت لصالح العالمي بثنائية مقابل هدف وحيد، صنع الدون هدفي فريقه، لكن الجدل تحديدًا حول الهدف الثاني، إذ يرى البعض أن صاروخ ماديرا كان في حالة تسلل قبل إحراز عبد الله مادو للهدف.

لكن مانويل نافارو؛ رئيس لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، أوضح خلال تصريحاته لبرنامج "أكشن مع وليد"، أنه تم إرسال الحالة للاتحاد الدولي، والذي بدوره أكد صحة الهدف وسلامة موقف رونالدو في الحالة.

وبرر نافارو براءة رونالدو بأنه لم يؤثر على حارس التعاون، إذ أن الأخير كان ساقطًا بالفعل على الأرض وهو ما لم يمكنه من التعامل مع الكرة، مشيرًا إلى أنه لو كان واقفًا، لكان موقف رونالدو غير سليم، لحجبه الرؤية عنه.

جدير بالذكر أن رونالدو شارك مع العالمي في خمس مباريات حتى الآن في دوري روشن وكأس السوبر السعودي، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع اثنين آخرين.