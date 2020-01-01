فيفا يُعلن: لا مانع من مد إيقاف كرة القدم.. السلامة أهم

نخشى الأضرار..

أعلن جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه لا مانع من إطالة أمد إيقاف كرة القدم بسبب فيروس كورونا، مؤكدًا أن السلامة تأتي أولًا في الفترة الراهنة.

وتسعى كافة اتحادات كرة القدم في أوروبا إلى استئناف بطولات الدوري في وقتٍ قريب لتجنب الخسائر الاقتصادية الفادحة التي بدأت في ضرب الأندية في الآونة الأخيرة على خلفية إيقاف النشاط.

إلا أنه وفي ظل تفشي كورونا بالشكل الحالي يبدو وأن كرة القدم لن تعود قبل يونيو، وربما أبعد من ذلك، وبالنسبة لإنفانتينو، فهذه ليست بأزمة في سبيل ضمان سلامة الجميع بعالم الساحرة المستديرة.

المزيد من الفرق

بارتوميو ليس الأول - الاستقالات الجماعية كادت تنهي مسيرة لابورتا في برشلونة

الرئيس في بيان قال "أولويتنا حاليًا هي أن الصحة تأتي أولًا. لا يمكنني التأكيد على ذلك بالشكل الكافي، لا مباراة ولا دوري يستحق المخاطرة بحياة إنسان واحد، يجب أن يدرك الجميع ذلك بوضوح.".

كما أضاف "سيكون تصرف غير مسؤول إذا تم إجبار الدوريات على العودة إذا لم تكن الأمور آمنة بنسبة 100%. إذا كان علينا الانتظار لفترة أطول قليلًا، فيجب أن نفعل ذلك، من الأفضل الانتظار أطول قليلًا عن المخاطرة.".

وأتم متحدثًا عن الدعم الاقتصادي من فيفا للأندية"على الجميع أن يعي أننا سنكون هنا وسنجد الحلول معًا، سيعرف الجميع إلى أين ستذهب الأموال والأهم من ذلك، لماذا تذهب الأموال إلى مكان معين.".

جدير بالذكر أن أغلب أندية العالم قد قامت مؤخرًا بتخفيض رواتب لاعبيها لمجابهة الأزمة الاقتصادية، كما يتوقع أن تبلغ خسائر الأندية ما يتخطى 5 مليار يورو حال إلغاء مسابقات الدوري لهذا الموسم وهو ما ينذر بكارثة اقتصادية ضخمة.