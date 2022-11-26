فيفا يصف رونالدو بـ"العبقري" لانتزاعه ركلة جزاء أمام غانا!

مسؤول بالاتحاد الدولي يرى أنه كان ذكيًا في خداع مدافع الفريق الخصم

وسط كل الاتهامات للمهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بالتمثيل للحصول على ركلة جزاء غانا، يرى الاتحاد الدولي لكرة القدم أن الأمر لم يكن كذلك.

رونالدو سقط في منطقة جزاء غانا بعد تدخل من محمد ساليسو مدافع ساوثامبتون، ليحصل على ركلة سجل منها الهدف الأول في فوز البرتغال على ممثل إفريقيا بكأس العالم 2022 بنتيجة 3/2.

مدرب غانا أوتو أدو خرج بعد المباراة ليؤكد أن ركلة الجزاء لم تكن صحيحة، ولكن صنداي أوليسيه عضو مجموعة فيفا للدراسات الفنية وصف رونالدو بـ"العبقري".

وقال نجم نيجيريا السابق في تصريحات نقلتها شبكة "بي بي سي" البريطانية:"يمكن للناس قول أي شيء عن ركلة جزاء رونالدو، ولكنه كان ذكيًا عندما انتظر للحظة للمس الكرة ودخل بقدمه حتى يتدخل اللاعب عليه، هذه قمة العبقرية".

وأضاف:"دعونا نُثني على المهاجمين لأنهم أصبحوا أكثر ذكاءًا، حكم الفيديو المساعد هو أيضًا من الأسباب الرئيسية لاحتساب المزيد من الركلات، لأن الحكام تتاح لهم الفرصة لمشاهدة اللقطة أكثر من مرة".

جدير بالذكر أن هدف صاحب الـ37 سنة جعله أول لاعب في التاريخ يسجل في 5 نسخ مختلفة للمونديال، كما رفع رصيده التهديفي من الناحية الدولية إلى 118 هدفًا.