فيفا يستجيب .. حل أزمة تذاكر جمهور المغرب قبل مواجهة إسبانيا

المنتخب المغربي هو العربي الوحيد الذي يواصل مهمته في كأس العالم قطر 2022 بعد وداع قطر والسعودية وتونس للبطولة

استجاب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لمناشدات الجماهير المغربية الموجودة في قطر، الخاصة بنفاد تذاكر مواجهة أسود الأطلس المصيرية أمام المنتخب الإسباني.

كتيبة وليد الركراكي تواجه الماتادور الإسباني بعد غدٍ الثلاثاء، في دور الـ16 من كأس العالم قطر 2022.

وعانى الجمهور المغربي من غلاء أسعار التذاكر في السوق السوداء خلال الساعات الماضية، بعدما قام عدد من الأشخاص بشراء عدد كبير من التذاكر بهدف الربح، لا لحضور اللقاء.

لكن الحساب الرسمي للمنتخب المغربي، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أعلن بشكل رسمي حل الأزمة، إذ قام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بتخصيص 5 آلاف تذكرة للجماهير، مطروحة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببيع التذاكر، بعد محاولات كثيرة من قبل الجامعة المغربية لكرة القدم، كُللت بالنجاح.

🚨بعد مجهودات كبيرة قامت بها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم ، فإن الاتحاد الدولي لكرة القدم خصص 5000 تذكرة الخاصة بالمباراة التي ستجمع بين المنتخب الوطني ونظيره الاسباني، للجماهير المغربية ووضعها في موقعه الرسمي الخاص ببيع التذاكر . pic.twitter.com/e21SuzvAqI — Équipe du Maroc (@EnMaroc) December 4, 2022

يذكر أن أسود الأطلس تأهلوا لدور الـ16 للمرة الثانية في تاريخهم، بعدما تصدروا مجموعتهم برصيد سبع نقاط متفوقين على كرواتيا وبلجيكا وكندا.