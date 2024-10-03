"فيفا" يرفض تعليق عضوية إسرائيل.. ويفتح تحقيقين بناء على طلب فلسطيني

السياسة تتقاطع مع كرة القدم في تلك المساحة

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عدم اتخاذ قرار فوري بشأن طلب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم تعليق عضوية الاتحاد الإسرائيلي، لأسباب عديدة من بينها حرب غزة، بحسب بيان صدر عن الاتحاد الخميس.

ومع ذلك قال الاتحاد الدولي لكرة القدم في البيان إنه سيطلق تحقيقين سيسمحان له باتخاذ قرار بشأن طلب الاتحاد الفلسطيني.

وسيركز أحد التحقيقين على تهمة "التمييز" التي نادي بها الاتحاد الفلسطيني، والتي تركز الأندية التي تلعب في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، وفقًا لقوانين المجتمع الدولي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وكان "فيفا" قد رفض في مايو الماضي، تنفيذ العقوبات التي طالب بها الاتحاد الفلسطيني ضد نظيره الإسرائيلي للتصويت،

كما أكد بيان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن العنف الدائر حاليًا في منطقة الشرق الأوسط "يجعلنا نركز على ضرورة إحلال السلام أولًا وقبل كل شيء".

من ناحيته، أصدر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بيانًا جاء فيه التالي ردًا على قرارات "فيفا":-

"الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم يعرب عن شكره للفيفا لعقد اجتماع لمناقشة التقييم القانوني الخاص بطلبه حول الانتهاكات الإسرائيلية

يرحب الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم بقرار مجلس الفيفا بإحالة التقييم القانوني الخاص إلى الهيئات القضائية المختصة، ويرى الاتحاد في ذلك خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لاتخاذ إجراءات قانونية ملائمة، لمعالجة الانتهاكات الجسيمة لأهداف الفيفا القانونية، وحقوق الإنسان، وحقوق الاتحادات الأعضاء.

ويؤكد الاتحاد الفلسطيني ثقته بشرعية مطالبه واعتماده على العملية القضائية لتقديم حل عادل ضمن إطار زمني محدد. كما يؤكد التزامه الثابت بالحفاظ على قوانين الفيفا وواجباتنا وحقوق جميع الاتحادات الأعضاء.

وسيواصل الاتحاد الفلسطيني تعاونه مع الفيفا، وسيقدم الأدلة والوثائق المستندة إلى الحقائق والقانون فيما يتعلق بالانتهاكات التي ارتكبها الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم وفقاً لقوانين الفيفا، وحقوق الإنسان، والقانون السويسري.

ويؤكد الاتحاد الفلسطيني التزامه بتطوير كرة القدم في فلسطين وضمان معاملة جميع الرياضيين بكرامة واحترام.

ويتطلع إلى نتيجة عادلة تتماشى مع قيم الفيفا وتجلب الأمل المتجدد للرياضيين الفلسطينيين ولمجتمعنا الرياضي".