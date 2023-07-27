"فيفا" يرفض تسجيل رياض محرز في قائمة الأهلي .. ومفاجأة تنقذ الصفقة!

أحمد فرهود
Riyad Mahrez Man City 2022-23Getty Images
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كواليس مثيرة في صفقة انتقال رياض محرز إلى النادي الأهلي!

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الملايين حول العالم يتساءلون حاليًا، عن سر تأخر إعلان النادي الأهلي السعودي، عن صفقة الساحر الجزائري رياض محرز، على الرغم من التوصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي الإنجليزي.

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الأهلي اتفق مع نادي مانشستر سيتي، على شراء عقد محرز، في الميركاتو الصيفي الحالي، مقابل 30 مليون يورو بالإضافة إلى 5 ملايين أخرى كـ"متغيرات"، كما تم تسريب صورة، أظهرت تواجد اللاعب بالفعل، في معسكر الراقي بالنمسا.

وفي هذا السياق.. كشفت صحيفة "الميدان الرياضي"، عن أن سبب عدم إعلان العملاق السعودي، على صفقة الساحر الجزائري - حتى الآن -؛ هو عدم قبول نظام "TMS" التابع للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تسجيل اللاعب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن عدم قبول تسجيل رياض محرز في نظام "TMS"؛ يأتي بسبب قضية المحترف البرازيلي جوزيف دي سوزا، متوسط ميدان الأهلي السابق، ضد النادي.

لكن.. يبدو أن الإعلان عن صفقة محرز، أصبح قريبًا للغاية؛ بعد أن زفّ دي سوزا، بشرى سارة إلى جماهير الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في كل مكان.

اللاعب البرازيلي أعلن عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مساء اليوم الخميس، انتهاء قضيته مع قلعة الراقي، مؤخرًا.

وأعرب جوزيف دي سوزا، عن أمنيته بعدم تكرار هذه الأزمة مجددًا، وأن لا يقع مسؤولي الأهلي الحاليين، في نفس المشاكل التي أضرت بالفريق، خلال الفترة الماضية.

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