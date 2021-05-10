"فيفا" يحسم موقف الهلال في قضية "فرانكو" وكورينثيانز البرازيلي

الهلال يتفادى قضية بقرار من الفيفا

كشفت تقارير صحفية، موقف الهلال في الشكوى المقدمة من جابرييل فرانكو لاعب كورينثيانز البرازيلي، بعد تعثر انتقاله عام 2019 إلى الزعيم في فترة الانتقالات الصيفية وقتها.

الهلال يسعى لإغلاق الملفات المتعلقة له مع اللاعبين السابقين من أجل التحضير للموسم الجديد، حيث على بعد خطوات من تحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي.

متى فاوض الهلال لاعب كورينثيانز؟

في 2019، كان الهلال قد توصل لاتفاق مع كورينثيانز البرازيلي على ضم لاعبه جابرييل فرانكو مقابل 13 مليون يورو، خلال فترة الانتقالات الصيفية من أجل تدعيم صفوفه وقتها برئاسة فهد بن نافل.

فهد بن نافل سعى وقتها لضم لاعبين ذو قيمة كبيرة من أجل بناء فريق قوي من أجل استمرار الهلال التواجد على منصات التتويج بالألقاب والتواجد في المحافل الكبيرة وقتها.

ما هي الأزمة التي وقعت مع فرانكو؟

الهلال بعد التوصل لاتفاق مع النادي البرازيلي، تراجع عن الصفقة وأرسل اعتذار رسمي وقتها للنادي عن إتمام الصفقة مع شيك بـ100 ألف يورو وقتها.

النادي البرازيلي رفض وقتها هذا الأمر، وطالب نادي الهلال السعودي بسداد 13 مليون يورو وهي سعر صفقة اللاعب الذي توصل الطرفين للاتفاق عليها وقت المفاوضات.

وأوضح النادي البرازيلي وقتها وجهة نظرهم بأنهم يمتلكون أوراق موقعة باسم فهد بن نافل رئيس نادي الهلال على إتمام الصفقة.

ما هو قرار الفيفا بشأن هذه القضية؟

أوضح تركي المسند مدير الاحتراف السابق في الهلال، موقف الفيفا من شكوى النادي البرازيلي، وهل أن الزعيم سيتم تغريمه أم لا خلال الفترة المقبلة بسبب هذه الأزمة.

وقال المسند عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "صدر قرار غرفة فض المنازعات بالـ(FIFA) فيما يخص اللاعب جابريل مع نادي الهلال عام ٢٠١٩ م حيث جاء منطوق القرار برد دعوى اللاعب، هذا القرار بلا شك أثبت صحة الإجراءات التي تمت، والتي كنت مسؤولاً عنها في حينها".

لماذا تراجع الهلال عن التعاقد مع فرانكو عام 2019؟

تراجع الهلال وقت التفاوض مع فرانكو وقام بإرسال 100 ألف يورو مع الاعتذار الرسمي إلى النادي البرازيلي، ولكنهم تمسكوا بقمية الصفقة وهو كان يعد أمرًا صعبًا.

وكان الهلال توصل في نفس الوقت لاتفاق مع جوستافو كويلار لاعب فلامنجو وقتها، للانضمام إلى الفريق، لذلك تراجع الزعيم عن صفقة فرانكو بشكل رسمي.

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