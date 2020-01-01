ما هي فيفا درافت؟ وما هي أفضل النصائح للنجاح في فيفا ألتميت تيم؟

كيف يمكنك أن تبني أفضل قائمة ممكنة في سبيل زيادة جوائزك وأربحاك في فيفا ألتميت تيم درافت؟ هذا ما سنتطرق إليه في هذا الموضوع..

يُعد فيفا ألتميت تيم هو الوضع الأكثر شهرةً سنويًا في كل إصدار للعبة فيفا، وفي إصدار عام 2020 لم يتغير الأمر، فهذا الوضع يُتيح للاعبين أن يبنوا قوائمهم الخاصة حول بعض الدوريات والجنسيات، مما يعني أن ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو قد يلعبا سويًا في فريق واحد على أن تتنافس مع لاعبين من شتى بقاع العالم.

بالنسبة للعديد من اللاعبين، فالتعاقد مع رونالدو وميسي في فريقهم بفيفا ألتيمت تيم صعب الحدوث فورًا، فيحتاج اللاعب لأن يجني أموالًا ليشتريهما أو يكون محظوظًا لإيجادهما في باقة من المتجر، ولكن وضع درافت يسمح للاعبين بأن بفرصة اللعب ببعض من أقوى وأفضل اللاعبين أو على الأقل اختبار أسماء كبيرة قبل شرائهم ووضعهم في قائمتك.

فيفا درافت يحتوي على كل لاعب صاحب تقييم عالٍ في اللعبة، يحتوي على أيقونات ونسخ خاصة للاعبين مثل فريق العام أو فريق الموسم.

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كيف تلعب فيفا درافت؟

حتى تلعب فيفا درافت، عليك أن تحصل على رمز درافت واحد على الأقل، كل رمز سابق يوفر لك الفرصة لدخول بطولة درافت حيث يمكنك حينها استخدام نفس القائمة طوال البطولة، ومع ذلك يمكنك تعديل تشكيلتك في كل مباراة واستخدام بعض من لاعبينك ومن هم على مقاعد البدلاء.

فيفا درافت يمكن أن تُلعب عبر الإنترنت ضد فرق درافت أخرى أو بدون إنترنت، المكافآت تكون أكبر عند الاتصال بالشبكة العنكبوتية، لكن الخصوم يكونون أكثر صعوبة والتنافس على أشده هناك.

مسابقة فيفا درافت هي بطولة لخروج المغلوب، مما يعني أن بمجرد خسارتك، فسيتم استبعادك على الفور. المباريات التي تنتهي بالتعادل ستنتقل إلى الوقت الإضافي وفي حال استمرار التعادل يتم اللجوء إلى ركلات الترجيح.

تتحصل على رموز درافت كمكافآت، كما يمكنك أن تشتري هذه الرموز من خلال نقاطك في فيفا أو بقطع نقدية داخل اللعبة. رمز درافت يكلف 15000قطعة نقدية، أو 300 نقطة لفيفا عبر النت، و 7500 لمن هم خارج الإنترنت أو 150 نقطة للاعب واحد فقط.

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كيف تصنع أفضل قائمة في فيفا درافت؟

عند بداية فيفا درافت، سيُطلب منك في البداية اختيار قائمة من خمس لاعبين، عادةً ما يسمح باختيار لاعبين أجنحة أو لاعبين في العمق باختيار أحد أفضل اللاعبين في درافت لأن الاعتماد على لاعبين خارج مراكزهم في درافت يؤثر سلبيًا على الفريق. يوصي باختيار تشكيل مألوف لك أو تشكيل يناسب أسلوب لعبك بشكل عام.

بمجرد اختيار تشكيلتك، سوف يطلب منك أن تختار قائد من الخمسة لاعبين، سيكون هو أحد أعلى اللاعبين من ناحية التصنيف في فريقك ومن أفضل اللاعبين في اللعبة أيضًا. من الضروري اختيار القائد المناسب، سيساعد اختيار لاعبين أيقونات على تحقيق التوازن وزيادة الكيمياء في الفريق، فسيكون لديهم ارتباط وثيق وجيد مع اللاعبين الآخرين في اللعبة بغض النظر عن الدوري.

انقر على كل مركز آخر بخلاف الخمس لاعبين الذين اخترتهم في تشكيلتك، وسيقوم بعرض 5 لاعبين متاحين في المركز المعني، في بعض الأحيان يكون من الأفضل عدم اختيار اللاعب الأعلى تقييمًا أو تصنيفًا، إذا فعلت ذلك، فسيكون من الصعب وجود كيمياء داخل قائمتك. من الناحية المثالية، ينبغي أن يرتبط كل لاعب بآخر من نفس جنسيته أو دوريه.

من الوارد أن تحتوي تشكيلتك في البداية على بعض نقاط الضعف في بعض المراكز، ولكن يمكن تحسينها من خلال اختيار اللاعبين لمقاعد البدلاء واختيار 23 لاعبًا لتكون القائمة مكتملة. عند اختيار القائمة كاملة، يمكنك تبديل أماكن اللاعبين مما يساعدك في تطوير فريقك بشكل أكبر، كما تختار مدربًا من الخمسة من أجل إكمال الدرافت.

في نهاية الدرافت الخاص بك، سيتم منحك شاشة بنتيجة إجمالية، هذه هي الكيمياء الخاصة بك والتصنيف العام مجتمعين. يتم تحديد التصنيف العام على أساس اللاعبين الأساسيين في التشكيلة والاحتياطيين ولا يشمل من هم خارج القائمة، يمكنك أن تنقل من هم خارج القائمة إلى مقاعد البدلاء أو إلى الأساسيين مع تقدم البطولة.

ما هي مكافآت فيفا درافت؟

نظرًا لأن دورة فيفا درافت عبارة عن خروج المغلوب، فإن مستوى المكافآت يتحسن كلنا تقدمت أكثر. يمكنك أن تلعب 4 مباريات كحد أقصى بما في ذلك نهائي درافت، ومباراة النهائي بالطبع تقدم أفضل المكافآت، الهزيمة الواحدة تعلن أن دورتك قد انتهت.

من أجل الدخول لدورة درافت أخرى، ستحتاج إلى رمز درافت آخر، الفوز في بطولة لا يعني الدخول مجانًا إلى بطولة أخرى، إذا خسرت مباراتك الأولى في البطولة ستظل تحصد بعض المكافآت. المكافآت للمشاركة عبر الإنترنت أكبر من المشاركة دون الشبكة العنكبوتية، لا يتم تحديد المكافآت بصعوبة المستوى الذي تخوض فيه درافت.

سوف تتلقى عددًا من الباقات والقطع النقدية والعملات المميزة كمكافآت اعتمادًا على مدى تقدمك، مع عدم وجود انتصارات عادةً ما تعطى عددًا قليلًا من باقات الذهب أو الفضة الأساسية. المكافآت عشوائية في كل مستوى، ولكن كلما حققت المزيد من الانتصارات كلما حصلت على مكافآت أكثر وأفضل.

الفوز بالأربع مباريات في درافت سيعني تحصلك على باقات جامبو وميجا وبريمم وجولد باكس، وغالبا 2500 أو أكثر من العملات المعدنية. تمنح باقات درافت المميزة أحيانًا كمكافآت إذا لم تفز بأي مباراة أو تفز بمباراة واحدة فقط من مبارياتك، مما يعني إمكانية دخولك إلى درافت جديد مجانًا.

يوضح الجدول أدناه متوسط قيمة المكافأة للباقات المكتسبة في كل مرحلة من مراحل المسابقة..