"تفاصيل الحدث الضخم" .. فيفا ينهي أزمة كأس العالم للأندية بخطوة رسمية!

فيفا يعلن المزيد من التفاصيل عن كأس العالم للأندية...

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الكشف عن المزيد من التفاصيل حول بطولة كأس العالم للأندية 2025، بنظامها الجديد والمقامة في الولايات المتحدة الأمريكية، في الصيف المقبل.

ومن المنتظر أن تستقبل الولايات المتحدة الأمريكية، البطولة خلال الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2025، بمشاركة 32 فريقًا من أفضل الفرق حول العالم.

وبحسب البيان الرسمي الذي نشره الموقع الرسمي لـ "فيفا"، فإن حديقة سنترال بارك، في نيويورك، تستقبل حفلًا يوم السبت المقبل، سيتم الكشف فيه عن الملاعب التي تستضيف كأس العالم للأندية.

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وأشار البيان إلى أنه سيتم الكشف عن تلك التفاصيل أمام 60 ألف شخص، بالإضافة إلى أكثر من 100 مليون متابع عبر شبكة الإنترنت.

جدير بالذكر أن كأس العالم للأندية 2025، سيكون النسخة الأولى من البطولة في الولايات المتحدة الأمريكية، على أن تستضيف المملكة العربية السعودية النسختين التاليتين من البطولة.