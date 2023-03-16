فيفا تعود ولكن .. الاتحاد الدولي يعلن عن "أفضل لعبة في التاريخ"

رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم يؤكد مواصلة تقديم لعبة "فيفا"..

بعد شراكة دامت تقريبًا لمدة 30 عامًا، تم الكشف في مايو 2022 عن انفصال بين شركة "EA Sports" والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بشأن تقديم سلسلة لعبة كرة القدم الافتراضية الشهيرة "FIFA"، وأن "FIFA 23" ستكون الأخيرة في الشراكة بين الطرفين.

وبينما تستعد "EA Sports" للانطلاق بمفردها وتقديم اللعبة تحت اسم تجاري جديد وتقديم المزيد من التجارب المبتكرة والأصلية لجمهور لكرة القدم، بالاستفادة من امتلاك أكثر 300 شريك مرخص، إلا أن "FIFA" قررت ألا تتخلى عن المنافسة.

السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمعاد انتخابه يوم الخميس 16 مارس 2023 بالتزكية لدورة رئاسية جديدة حتى 2027، أكد أن "فيفا" لن يتخلى عن اللعبة.

وقال إنفانتينو في تصريحات بعد إعادة انتخابه: "لعبة فيفا الجديدة، فيفا 25 و26 و27 وما إلى ذلك، ستكون دائمًا أفضل لعبة لأي فتى أو فتاة، سيكون لدينا أخبار عن هذا قريبًا جدًا".

إنفانتينو قال أيضًا بعد إعادة انتخابه: "أن تكون رئيسًا للاتحاد الدولي لكرة القدم هو أمر لا يُصدق، إنه شرف وامتياز خاص، إنها أيضًا مسؤولية كبيرة وعظيمة، لقد تأثرت حقًا بدعكم، أعدكم أنني سأستمر في خدمة فيفا وخدمة كرة القدم في جميع أنحاء العالم".