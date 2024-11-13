حقيقة شكوى مارسيلو جاياردو ضد الاتحاد .. و"فيفا" يصدم الهلال بسبب نيمار

الهلال لم يستفد من نيمار منذ التعاقد معه وجاياردو رحل عن الاتحاد..

تحدث القانوني الرياضي أحمد الشيخي، عن بعض "التحديات" التي تواجه أندية المملكة العربية السعودية، مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

أندية السعودية عانت من عديد القضايا أمام "فيفا" والمحكمة الرياضية الدولية "كاس"، خلال السنوات الماضية؛ قبل قرار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بتكفل الحكومة الرشيدة بدفع جميع الديون عن هذه الأندية.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي هذا السياق.. أعلن الشيخي في تصريحات مع برنامج "برا 18"، وجود قضية واحدة فقط جديدة أمام الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ضد أحد الأندية السعودية.

GOAL

القانوني الرياضي نفى أن تكون هذه القضية؛ متعلقة بشكوى المدير الفني الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، ضد نادي الاتحاد السعودي - مثلما تردد -؛ وذلك بعد فسخ عقده رسميًا، بنهاية الموسم الرياضي الماضي 2023-2024.

وأشار الشيخي إلى أنه تأكد من مصادر موثوقة داخل "فيفا"، بأنه لا توجد أي شكوى من جاياردو ضد العميد الاتحادي؛ للحصول على قيمة عقده بالكامل، بعد الفسخ.

وأكد أن المفاوضات جارية بين المدير الفني الأرجنتيني ومسؤولي نادي الاتحاد؛ للتوصل إلى "حلٍ ودي" بخصوص قيمة التعويض المالي التي سيحصل عليها المدرب، ودون التصعيد إلى "فيفا" أو "كاس".

الاتحاد كان قد فسخ عقد مارسيلو جاياردو، بعد الخروج بـ"صفر ألقاب" في الموسم الرياضي الماضي؛ وعيّن المدير الفني الفرنسي لوران بلان، بدلًا منه.

وعلى جانب آخر.. كشف أحمد الشيخي عن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وجّه صدمة لنادي الهلال؛ بعد أن قرر دفع 10% فقط من قيمة رواتب الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة إصابته.

وأوضح الشيخي أن "فيفا" دفع ما يقرب من 30 مليون ريال فقط، من أصل 600 مليون يحصل عليها نيمار من الهلال؛ حيث رفض الاتحاد الدولي احتساب مقدم العقد أو الحوافز والمكافآت وغيرها من الأمور.

وشدد الشيخي على أن العديد من الأندية العالمية رفعت شكاوى ضد "فيفا"؛ بسبب الخسائر المالية التي تعرضت لها، بعد إصابات اللاعبين المتزايدة بشكل خطير مؤخرًا؛ والتي جاءت كنتيجة طبيعية لضغط الروزنامة الدولية.

جدير بالذكر أن نيمار انضم إلى الهلال في صيف 2023، قادمًا من فريق العاصمة الفرنسية باريس سان جيرمان؛ حيث خاض 5 مباريات رسمية فقط بقميص الزعيم، قبل التعرض لإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، خلال مشاركته مع منتخب البرازيل ضد أوروجواي، في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، في شهر أكتوبر من العام الماضي؛ حيث غاب عامًا كاملًا قبل العودة مؤخرًا.