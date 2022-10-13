فيصل بن تركي يكشف عن موقفه من العودة لرئاسة النصر

الأمير فيصل بن تركي يتحدث عن مقولته الشهيرة "ما صديق إلا أنا"

كشف الأمير فيصل بن تركي؛ رئيس نادي النصر السابق، عن موقفه من العودة إلى رئاسة العالمي مرة أخرى، متحدثًا عن الصفقات التي أبرمها للفريق الأصفر.

ما هو موقف فيصل بن تركي من العودة رئاسة النصر؟

خلال تصريحات عبر برنامج "صدى الملاعب": تحدث عن تصريحه الشهير (ما صديقنا إلا أنا)، حيث قال: "كان وقت سابق الاتحاد نادي شقيق وجميع الأندية أشقاء، وهدف تصريحي كان هو إسقاط فريق حتى نستطيع منافسة الهلال".

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وعن أفضل صفقة أجراها، قال الأمير فيصل: "قمنا بالتعاقد مع حوالي 100 لاعب، وكل لاعبي النصر الحاليين مميزين، سواء محليين أو أجانب".

واختتم رئيس النصر السابق تصريحاته قائلًا: "ارتحت بعد أن أنهيت رسالتي في رئاسة نادي النصر، ولا رغبة للعودة مجددًا في هذا المنصب، وقد يكون هناك استثمار مستقبلًا في النادي".

من هو الأمير فيصل بن تركي؟

تولى الأمير فيصل بن تركي رئاسة نادي النصر خلال الفترة من عام 2009 حتى 2018، نجح خلال هذا الفترة من تحقيق العديد من الإنجازات.

الأمير فيصل قاد النصر لتحقيق الدوري السعودي مرتين، وكأس ولي العهد مرة واحدة.

وساهم كحيلان كما يُلقب من جماهير النصر، في استقطاب أكثر من 100 لاعب، حيث قام بصرف حوالي 120 مليون ريال على العالمي.

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