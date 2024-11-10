فيصل الغامدي يصنع ومروان الصحفي "يلدغ" كلوب بروج .. اسأل عن أبناء السعودية أمام عمالقة بلجيكا!

ثنائي الاتحاد المعار يبهر جماهير بيرشكوت أمام كلوب بروج..

كرنفال سعودي في الأراضي البلجيكي، وعودة رائعة سجلها الثنائي مروان الصحفي وفيصل الغامدي، مع بيرشكوت أمام كلوب بروج، في ليلة التعادل بنتيجة (2-2)، ليصبح الشعار الرسمي هو "اسأل عن أبناء السعودية في مواجهة الكبار!".

وباغت كلوب بروج بهدفين مبكرين عن طريق فيرمانت وخواكين سيس في الدقيقتين 3 و14، وبينما كان لاعبو بيرشكوت عاجزين عن فك حصون الضيوف، في الشوط الأول، نجح مروان الصحفي في العودة من بعيد، ليسجل هدفين سريعين في الدقيقتين 53 و55 من عمر المباراة.

وحقق بيرشكوت التعادل الرابع في الدوري البلجيكي، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، في المركز السادس عشر والأخير، بينما رفع كلوب بروج رصيده إلى 25 نقطة، في المركز الثالث من جدول المسابقة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفيما يلي، تستعرض النسخة العربية من موقع GOAL، أبرز النقاط حول أداء مروان الصحفي وفيصل الغامدي، ثنائي الاتحاد المُعار إلى بيرشكوت، في مباراة كلوب بروج، على النحو التالي..

مروان الصحفي .. فن التسجيل من أنصاف الفرص

رغم أن مروان الصحفي، كان شبه معزول في الشوط الأول، وسط محاولات من دفاع كلوب بروج لإحكام الرقابة، عليه، إلا أنه قدم محاولة خطيرة في الدقيقة 33، مستغلًا كرة بينية من فيصل الغامدي، ليسدد كرة داخل منطقة الجزاء، قبل أن ينجح الحارس في التصدي لها.

وفي الشوط الثاني، أثبت الصحفي أنه صفقة سيتفاوض بيرشكوت على حسمها في الميركاتو الصيفي، بعدما سجل الهدف الأول في الدقيقة 53، بعد تمريرة طويلة من المصري عمر الفايد، ليراوغ الحارس سيمون مينوليه ويودعها في الشباك، ثم عاد مسرعًا ليقتنص التعادل في الدقيقة 55، مستفيدًا من تمريرة فيصل الغامدي، ليسددها على يمين الحارس.

ورفع الصحفي رصيده إلى 4 أهداف، لينجح للمرة الثانية في إحراز هدفين بمباراة واحدة، بعدما هز شباك أندرلخت بثنائية في الجولة الحادية عشرة، علمًا بأنه منذ تلك الثنائية، لم ينجح بيرشكوت في تسجيل أي هدف، سواءً أمام كورتريك وجينت، قبل أن يعود للتسجيل مجددًا بأقدام مهاجمه السعودي، ليصبح الصحفي هداف الفريق في الدوري بعد خوض 6 مباريات.

وبخلاف هدفيه في مرمى كلوب بروج، فقد قدم مروان الصحفي أرقامًا مميزة خلال اللقاء، بعدما قدم 5 مراوغات و5 التحامات أرضية ناجحة بنسبة 100%، فيما سدد 3 كرات على المرمى، وواحدة خارجه، كما بلغت دقة تمريراته نسبة 80%، على مدار 87 دقيقة شارك فيها، قبل استبداله باللاعب مارثا.

فيصل الغامدي .. عوض "هزة البدايات" بصناعة رائعة

ومع اعتماد المدير الفني الهولندي فان ديرك كاوت، على خطة 4-4-2، فإن فيصل الغامدي اعتمد على الانطلاق من الجبهة اليسرى، فيما عانى من بطء التراجع للخلف نسبيًا خلال الدقائق الأولى، أثناء هجمات الضيوف الذين نجحوا في مباغتة بيرشكوت بهدفين في أول ربع ساعة.

وبمرور الوقت، تمكن الغامدي من تأمين دفاعات بيرشكوت، بعدما نجح في منع فرصة لكلوب بروج، باعتراض المنافس في الدقيقة 23، كما نجح في قطع تسديدة، ثم انطلق لصنع فرص هجومية لزملائه، حيث صنع تمريرة حاسمة، سجل منها مروان الصحفي الهدف الثاني، كما قدم 45 تمريرة صحيحة بنسبة 85%، وصنع تمريرتين مفتاحيتين لزملائه، كما بدا مؤثرًا في المنافسات المباشرة، حيث قدم 10 التحامات أرضية ناجحة من أصل 15، فيما لم ينجح الغامدي على مستوى الالتحامات الهوائية، بعدما حقق 4 محاولات غير ناجحة.

رسالة إلى هيرفي رينارد

وقدم مروان الصحفي وفيصل الغامدي رسالة "غير منطوقة" إلى الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي، بأنهما سيكونان على قدر مسؤولية استدعائهما لقائمة الأخضر في مباراتي أستراليا وإندونيسيا، في تصفيات كأس العالم 2026.

الصحفي أثبت أنه قادر على استغلال أنصاف الفرص، والظهور أمام الكبار، والغامدي أبدى انسجامًا كبيرًا مع زميل الاتحاد، وأظهر قدرات دفاعية وهجومية، إلا أن نقطة ضعفه خلال اللقاء كانت في المواجهات الهوائية.

وباتت الخيارات الهجومية متوفرة أمام رينارد، وفق القائمة المعلن عنها للمنتخب السعودي، بعد تألق صالح الشهري مؤخرًا مع الاتحاد ونجاحه في تعويض غياب كريم بنزيما، وفراس البريكان الذي يعد عنصرًا أساسيًا في صفوف الأهلي، فيما أكد مروان الصحفي أنه قادر على شغل مكان أساسي في صفوف الأخضر خلال المواجهات المُقبلة.