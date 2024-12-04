حسمها فيصل الغامدي وهدف أحرج مروان الصحفي .. بيرشكوت يصعد في كأس بلجيكا على حساب ميشيلين

النجمان السعوديان يقودان فريقهما للتأهل في كأس بلجيكا

قاد النجم فيصل الغامدي فريقه بيرشكوت للصعود إلى دور ربع النهائي، في بطولة كأس بلجيكا، بعد التفوق على فريق ميشيلين في دور الـ16 بركلات الترجيح.

وكانت المباراة قد انتهت في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لبيرشكوت.

هدف أحرج مروان الصحفي

وكانت النتيجة تُشير إلى التعادل الإيجابي بهدف لمثله، ولعب بيشركوت وميشيلين الشوط الإضافي الأول، الذي انتهى بنفس النتيجة.

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وقام المدرب بتغيير مروان الصحفي، قبل بداية الشوط الإضافي الثاني، إذ شارك بدلًا منه الظهير الأيمن الفرنسي كولين داجبا.

وبعد خروج مرون الصحفي بـ5 دقائق، بالتحديد بالدقيقة 110، نجح اليوناني أبوستولوس كونستانتوبولوس في تسجيل هدفًا ثانيًا لبيرشكوت، قبل أن يتعادل ميشيلين بالدقيقة 118 عن طريق بلال بافضيلي، ليلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح.

فيصل الغامدي يحسم المباراة

وبعد أن لعب بيرشكوت ركلات الترجيح، وصل الفريقين إلى الركلة الأخيرة، التي كان لابد من تسجيلها من جانب فيصل الغامدي، حتى ينجح فريقه في الصعود.

وبالفعل استطاع النجم السعودي أن يُسجل الركلة الأخيرة، لتنتهي المباراة بنتيجة 4-3 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدفين لمثلهما.