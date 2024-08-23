فشلت صفقة الاحتراف الأوروبي .. فيصل الغامدي يعود إلى أحضان الاتحاد مجددًا!

مشروع احتراف فيصل الغامدي لم ينجح

عاد فيصل الغامدي لاعب وسط نادي الاتحاد إلى جدة مرة أخرى، بعد فشل مشروع احترافه بالدوري البلجيكي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

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وكان الغامدي قد ترك فريقه وغادر إلى بلجيكا رفقة مروان الصحفي، للاحتراف في نادي بيرشكوت البلجيكي، مع بداية الموسم الجديد 2024-25.

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وكشف الإعلامي وليد الصيعري عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن عودة فيصل الغامدي إلى جدة أمس الخميس قادمًا من بلجيكا.

Shahid

وجاء نص تغريدة الصيعري كالآتي: "عاد فيصل الغامدي إلى جدة مساء الأمس، بعد فشل انتقاله إلى نادي بيرشكوت البلجيكي خلال فترة الانتقالات الحالية".

ومن المنتظر أن يتم قيد الغامدي في قائمة الاتحاد، على أن يُشارك في مباريات الفريق ببطولة دوري روشن السعودي خلال الفترة المقبل.