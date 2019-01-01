فيسيل كوبي يدخل في مفاوضات مع أرسن فينجر

هل يعود المدرب الفرنسي للدوري الياباني مرة أخرى؟

تلقى أرسن فينجر المدير الفني السابق لأرسنال، عرضاً من نادي فيسيل كوبي الياباني من أجل تدريبه الفترة القادمة.

فينجر رحل عن أرسنال في صيف 2018، ولم يقم بالانتقال لأي نادي آخر، وسط شكوك حول عودته للتدريب مرة أخرى.

تقارير صحفية أكدت رغبة فيسيل كوبي في التعاقد مع فينجر، للاستفادة بخبرته في تطوير النادي.

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العرض المقدم تبلغ مدته عامين ونصف، حيث تجري المفاوضات حالياً بشكل مكثف مع المدرب الفرنسي.

وفي حالة قبوله المهمة سيحصل فينجر على راتب سنوي تصل قيمته 4 مليون يورو.

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ويمتلك فينجر العديد من المميزات التي تجعله قادراً على التكيف مع الأجواء اليابانية، أهمها إجادته اللغة الخاصة بالبلاد.

واكتسب الفرنسي العديد من الخبرات بالعمل في اليابان، حيث سبق وأن درب نادي ناجويا جرامبوس ببداية مسيرته.

يذكر أن فيسيل يضم بين صفوفه لاعب الوسط الإسباني أندريس إنيستا، ويطمح في إضافة المزيد من الأسماء المعروفة للنهوض بالفريق.