فيريرا: مواجهة الريان صعبة وأرغب في كأس الأمير قبل مغادرة قطر

المدير الفني البرتغالي يريد توديع جمهور السد بكأس الأمير قبل رحيله

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد جوزفالدو فيريرا، المدير الفني لنادي السد، على صعوبة مباراة فريقه امام الريان في نصف نهائي كأس الأمير، والتي تقام يوم السبت على ملعب جاسم بن حمد.

وقال المدير الفني البرتغالي في تصريحات سبقت اللقاء: "تنتظرنا مباراة مهمة للغاية في بطولة كأس الأمير، وستكون مباراة نصف النهائي الرابع لي مع السد والكل يعلم مدى أهمية هذه البطولة لجماهير الزعيم".

وتابع: " مباراة واحدة فقط تفصلنا عن للنهائي وليس بإمكاننا ارتكاب الاخطاء لأنه ليس هناك وقت للتعويض، هدفنا الفوز بكأس الامير وسنسعى لتحقيق الفوز فقط على فريق الريان لتحقيق ذلك".

وواصل: "لاعبو الزعيم يستحقون هذه البطولة، منذ شهر يوليو الماضي يلعبون مباراة كل 3 ايام مع النادي والمنتخب ونحن مستعدون تماماً لهذه البطولة".

وأتم تصريحاته قائلاً: "سعيد بما قدمناه في دوري الابطال والصعود للدور الثاني مع نهاية مهمتي مع الفريق، وأرغب في الفوز بكأس الامير قبل مغادرة قطر".

علاقة من نوع خاص بين إيمري والدوري الأوروبي 🏆



2013-14 🏆

2014-15 🏆

2015-16 🏆

2018-19 ⏳ pic.twitter.com/v0em5sQhVC — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 9, 2019

الجدير بالذكر ان الفائز من مباراة السد والريان، سيواجه الفائز من مباراة الدحيل والسيلية على ملعب الوكرة الجديد، في نهائي البطولة.