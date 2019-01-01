فيريرا: مباراة الغرافة لم تكن سهلة بالرغم من الرباعية

المدير الفني للسد أكد ان فريقه يعاني من الإرهاق نتيجة ضغط المباريات

فيسبوك تويتر بلال محمد

شدد جوزفالدو فيريرا، المدير الفني لنادي السد، على صعوبة مباراة فريقه أمام الغرافة، في كأس الأمير بالرغم من الفوز برباعية.

وحسم السد صعوده إلى نصف نهائي، كأس قطر بعد فوزه على الغرافة بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب عبد الله بن خليفة.

وقال فيريرا في تصريحات عقبت اللقاء: "المباراة كانت صعبة كما توقعناها، الجميع شاهد مدى الارهاق الذي يعاني منه لاعبي السد بعد ضغط المباريات في الفترة الأخيرة".

وتابع: "سجلنا أربعة اهداف رغم صعوبة المباراة، وحققنا هدفنا وهو الصعود لنصف النهائي، فريق الغرافة قدم مباراة جيدة وصعب علينا المباراة في الدقائق الأخيرة".

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وأكمل: "لاعبو السد يلعبون منذ شهر يوليو من العام الماضي تحت ضغط كبير مع الفريق ومع المنتخب القطري ومن الطبيعي ان يشعروا بالتعب، اتمنى ان يستطيعوا ان يتغلبوا على ذلك لحسم المباريات القادمة محلياً وآسيوياً".

الجدير بالذكر ان السد، يلعب في نصف النهائي أمام الفائز من مباراة العربي والريان، والمقرر إقامتها مساء غد الجمعة.