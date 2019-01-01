فيريرا: السد سيكون أقوى في الموسم المقبل وجاهزون لأي فريق

المدير الفني للفريق القطري لا يخشى أي فريق في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد جوزفالدو فيريرا المدير الفني لنادي السد، على جاهزية فريقه لأي فريق في دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا.

وضمن الزعيم وصوله إلى دور الـ 16 مساء اليوم بعد تخطيه، الأهلي السعودي بهدفين مقابل هدف في إطار مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة.

وقال فيريرا في تصريحات عقبت اللقاء: "أهنئ لاعبو السد على هذه النتيجة وأيضاً جماهيرنا التي دعمت الفريق بكل قوة خلال المباراة".

وواصل: "قدمنا الشوط الأول بكل قوة وكنا جيدين للغاية، أهدرنا العديد من الفرص والتي كانت كفيلة برفع النتيجة الى خمسة اهداف، في الشوط الثاني لم نسجل ولكننا حاولنا كثيراً وهددنا مرمى الاهلي السعودي في أكثر من مرة".

وتطرق المدير الفني البرتغالي، إلى الحديث عن مباراة نصف نهائي كأس الأمير أمام الريان، وقال: "مباراة كأس الامير لها قيمة كبيرة والفوز اليوم سيكون محفز لنا خلالها، والتي نسعى من خلالها التأهل للمباراة النهائية".

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وأتم تصريحاته قائلاً: "سعيد بما قدمته مع الفريق خلال السنوات الماضية، والسد سيكون أقوى في الموسم المقبل وسيكون جاهز لمواجهة أي فريق في الدور الـ 16 من دوري الابطال".

الجدير بالذكر أن الفائز من مباراة الريان والسد، سيلعب أمام الفائز من مباراة الدحيل والسيلية، في نهائي البطولة على ملعب الوكرة الجديد.