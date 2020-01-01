فيرون: من يقولون إن إنتر سيء مع كونتي لا يفهمون كرة القدم

الأسطورة الأرجنتينية يشيد بما يقدمه كونتي مع إنتر

أكد سباستيان فيرون، النجم الأرجنتيني السابق أنه لم يكن يتوقع أن يرى فيليبو إنزاجي مدرباً في يوم من الأيام.

ويتولى إنزاجي حالياً، مهمة تدريب لاتسيو ويقدم معهم مستويات كبيرة كان آخرها الفوز بلقب السوبر الإيطالي منذ أيام على حساب يوفنتوس بثلاثة أهداف لهدف.

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وقال فيرون في تصريحات صحفية: "لن صادقين، لم أكن أتوقع أن أرى إنزاجي مدرباً، لقد طور نفسه ودرس اختلف كثيراً عن الماضي".

وأبدى صاحب الـ 44 عاماً، إعاجبه بقدرات أنطونيو كونتي مدرب إنتر وقال: "إنتر فريق قوي للغاية مع كونتي، ومن يقولون إنه يلعب بشكل سيء لا يفهمون كرة القدم".

ويحتل إنتر حالياً صدارة ترتيب السيري آ برصيد 42 نقطة، بفارق الأهداف عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني، ويأتي لاتسيو في المركز الثالث برصيد 36 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة.

وتطرق فيرون للحديث عن مواطنه دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني وقال: "إنه يذكرني بكونتي، هذا الثنائي لم يكونوا من أصحاب المهارات في الملعب ولكنهم كانوا فعاليين وأساسيين".