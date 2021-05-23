فيرونا يمنح يوفنتوس قبلة الحياة، وميلان يعود لدوري الأبطال!

مباريات مجنونة في الجولة الأخيرة من الدوري الإيطالي بغياب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

أقيمت اليوم مباريات الجولة الختامية من الدوري الإيطالي والتي شهدت فوز يوفنتوس برباعية على نظيره بولونيا، وميلان بهدفين نظيفين نظيف على أتالانتا وتعادل نابولي مع فيرونا بهدف لمثله.

نتائج تلك المباريات أبعدت نابولي عن دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، حيث صعد للبطولة إنتر البطل، وأتالانتا الوصيف ومعهما ميلان ويوفنتوس.

بدأ يوفنتوس التسجيل في مباريات الجولة الختامية عن طريق اللاعب كييزا، الذي تابع كرة ارتدت من القائم وتقدم للبيانكونيري في الدقيقة السادسة من عمر اللقاء.

وفي ظل تخبط ميلان أمام أتالانتا واستمرار التعادل بين نابولي وفيرونا نجح موراتا في إضافة الهدف الثاني ليوفنتوس ليقتل المباراة في الدقيقة الـ 30 فقط من عمرها.

لكن قبل نهاية الشوط الأول حصل ميلان على ركلة جزاء سددها فرانك كيسي ببراعة على يمين حارس مرمى أتالانتا معلنًا عن تقدم فريقه في النتيجة بالدقيقة الـ 43 من عمر اللقاء.

أضاف رابيو الهدف الثالث لنادي يوفنتوس في الدقيقة الـ 44 من عمر اللقاء، ليبقي ما تبقى من المباراة مجرد تحصيل حاصل في انتظار بقية نتائج الجولة.

ومع بداية الشوط الثاني أضاف النجم الإسباني ألفارو موراتا هدفه الثاني والرابع لفريقه بتمريرة مباشرة من فويتشيك شتشيسني.

ورغم كل أهداف يوفنتوس جاء هدف اللاعب الشاب الأرميني أمير رحماني في شباك فيرونا ليكون الأول للفريق الساحلي في المباراة، ويقلب الجدول رأسًا على عقب في الدقيقة الـ 60 ويبعد يوفنتوس عن منطقة الصعود.

لكن رد لاعب فيرونا دافيدي فاراوني وسجل هدف التعديل في الدقيقة الـ 69 من عمر اللقاء ويعيد الأمل ليوفنتوس مرة جديدة.

وكان إنتر قد فاز صباح اليوم بخمسة أهداف نظيفة على نظيره أودينيزي، وفي نفس الجولة خسر لاتسيو بثنائية من ساسوولو وخسر روما بهدفين لهدف أمام سبيزيا

بهذه النتائج أصبح ذلك هو ترتيب جدول الدوري الإيطالي:

إنتر: 91 نقطة (البطل، وصعد لدوري أبطال أوروبا)

ميلان: 79 نقطة (صعد لدوري أبطال أوروبا)

أتالانتا: 78 نقطة (صعد لدوري أبطال أوروبا)

يوفنتوس: 78 نقطة (صعد لدوري أبطال أوروبا)

نابولي: 77 نقطة (صعد للدوري الأوروبي)

لاتسيو: 68 نقطة (صعد للدوري الأوروبي)

ساسوولو: 62 نقطة (صعد لتصفيات دوري المؤتمر الأوروبي)