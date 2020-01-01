فيروس كورونا يوقف تجديد عقد تير شتيجن ولكنه على العهد

هل يرحل تير شتيجن عن برشلونة؟

أكد مارك أندري تير شتيجن حارس مرمى نادي برشلونة أنه لا قلق على مستقبله مع النادي الكتالوني على الرغم من توقف مفاوضات تجديد العقد.

وتوقفت مفاوضات إدارة برشلونة مع الحارس الدولي الألماني بشأن تجديد عقده مع الفريق بسبب المستجدات التي طرأت على كرة القدم بفعل تفشي وباء كورونا.

وفي الوقت الذي ينتهي فيه عقد الحارس الألماني خلال عامين فقط، وتتوقف فيه مفاوضات التجديد، يرى تير شتيجن أنه لا قلق وأن مستقبله لن يشهد تغييرًا للقميص.

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وأضاف: "لقد توقفت المحادثات بيني وبين الإدارة فيما يخص التجديد، ولكن هذا هو الإجراء المناسب بالنظر إلى الوضع الحساس فيما يتعلق بأزمة كورونا"

وتابع: "ليس من الممكن أن أغادر هذا الصيف، أنا مستمر مع برشلونة وأريد إكمال مسيرتي هنا، وكل ما يثار حول رحيلي ليس صحيحًا"

وأردف: "كانت هناك بالفعل عدد من الاجتماعات بين وكيل أعمالي والنادي من أجل الحديث حول تمديد العقد، ولكن فجأة ظهرت مشكلة فيروس كورونا وتوقفت كرة القدم ولم يكن هناك المزيد من الوقت لمناقشة ذلك"

وأكمل: "في الوقت الذي يشعر فيه كثير من الناس بالقلق بشأن حياتهم لم يكن منطقيًا مناقشة مثل هذه الأمور، لذا قررنا تأجيلها إلى إشعار آخر"

وأكد: "أشعر بالارتياح في برشلونة لأن عائلتي تشعر بالارتياح أيضًا، وبالنسبة للموسم الحالي فنحن مستعدون للعودة وفي حالة بدنية جيدة"

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يذكر أن الدوري الإسباني من المقرر أن يستأنف خلال أيام، البطولة التي يتصدرها برشلونة بفارق نقطتين فقط عن الملاحق المباشر ريال مدريد.