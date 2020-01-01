الاتحاد التونسي يكشف حقيقة إصابة لاعب يوفنتوس بفيروس كورونا

أثيرت عدة أخبار حول إصابة نجم المنتخب التونسي ويوفنتوس بفيروس كورونا، الجمعية التونسية كشفت حقيقة الأمر

كشف الاتحاد التونسي لكرة القدم عن حقيقة إصابة لاعب المنتخب الأول ويوفنتوس الإيطالي "حمزة رفيعة" بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ذلك بعدما أثيرت عدة أخبار حول إصابته بالفيروس الذي وُلد في الصين وانتشر في مختلف أنحاء العالم.

الاتحاد التونسي أكد عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أنه تواصل مع حمزة رفيعة واطمأن على حالته الصحية وعدم إصابته بفيروس كورونا، وقد عنون بيانه بجملة "حمزة رفيعة بخير".

المزيد من الفرق

أسماء منسية .. هل تتخيل أن هؤلاء ارتدوا قميص المنتخب السعودي؟

وأوضح الاتحاد التونسي في بيانه أن حمزة رفيعة خضع مثل جميع لاعبي يوفنتوس إلى حجر صحي بعد ثبوت إصابة دانيلي روجاني بالفيروس، مضيفًا أن ذلك كان إجراءً روتينيًا خضع له جميع لاعبي الفريق.

وأضاف البيان " بعد نهاية مدة الحجر (14يومًا) خضع اللاعبون الى فحوصات جديدة أثبتت عدم إصابة لاعبنا بالفيروس، واستقر الرأي لدى الجهاز الطبي للنادي الإيطالي على بقاء كل اللاعبين يومًا إضافيًا لتفادي أية مضاعفات".

يُشار إلى أن اللاعب صاحب الـ20 عامًا انتقل ليوفنتوس خلال الصيف الماضي قادمًا من رديف ليون، وينشط هذا الموسم مع الفريق الرديف للبيانكونيري وقد شارك معه في السيري تشي أونو وخاض 20 مباراة.

يُذكر أن قائمة ضحايا كورونا ضمت العديد من المسؤولين والمدربين ولاعبي كرة القدم حول العالم، وأبرزهم باولو مالديني وباولو ديبالا ومايكل أرتيتا وحاتم المسحل نائب رئيس الاتفاق السعودي.