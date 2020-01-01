فيروس كورونا يهدد انتقال بوجبا إلى ريال مدريد

بوجبا مُعلق بين مانشستر يونايتد وريال مدريد.. والسبب فيروس كورونا الجديد

سيكون بول بوجبا أحد أبطال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، الأمر الذي بات معتادًا في كل عام تقريبًا منذ أن بزغ نجمه مع يوفنتوس.

وصرح اللاعب كثيرًا هو ووكيل أعماله عن رغبته في الانتقال إلى ريال مدريد واللعب تحت قيادة مواطنه زين الدين زيدان، والذي يبادله نفس الرغبة.

ولكن مع توقف الموسم الحالي بسبب فيروس كورونا، سيكون هناك علامة استفهام حول عقود اللاعبين، حيث من المفترض أن تتغير بعض المواعيد.

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وبناء على ذلك، سينتهي الموسم في موعد غير المتفق عليه، وسيكون موسم الانتقالات الصيفية كذلك في موعد غير معروف حتى الآن.

ونتيجة ذلك، قد يلجأ الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى تمديد عقود اللاعبين لموسم إضافي، وخاصة الذين تنتهي عقودهم سيف 2020 أو صيف 2021.

وفي الوقت الذي ينتهي فيه عقد بوجبا في 2021، كان ذلك سيمثل ورقة ضغط بالنسبة له على إدارة مانشستر يونايتد من أجل السماح له بالرحيل.

ولكن في حال تم اعتبار عقده ساريًا حتى 2022، سيكون من الصعب لبوجبا أن يضغط على مانشستر يونايتد كي يرحل إلى ريال مدريد في الميركاتو المقبل.

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يذكر أن بول بوجبا قد غاب عن أغلب مباريات مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالي بسبب الإصابة التي ذهب البعض إلى كونها غير حقيقية ومجرد أداة للهروب.