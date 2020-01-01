فيروس كورونا يمنح هدية القدر لسواريز

تفاؤل في برشلونة بعودة سواريز بعد توقف فيروس كورونا

قال مدرب برشلونة المساعد سارابيا إن المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز سيكون أشبه بتعاقد جديد بالنسبة للفريق الكتالوني.

وكان سواريز قد أصيب في التاسع عشر من فبراير الماضي وخضع لعملية جراحية في ركبته من المفترض أن تبعده عن الملاعب لـ 4 أشهر.

ومع توقف نشاط كرة القدم لنحو شهرين مرشحين للزيادة، استفاد سواريز من هذه الفترة ونجح في استعادة الكثير من لياقته ليصبح على وشك العودة.

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وحول ذلك، فإن الأطقم الطبية في برشلونة تثق في عودة لويس سواريز وجاهزيته للمشاركة في يونيو المقبل والذي من المتوقع أن تستأنف فيه مباريات الليجا.

ويتابع برشلونة جميع لاعبيه في فترة الحجر الصحي من أجل التأكد من التزامهم بالإجراءات من ناحية وقيامهم بالتدريبات اللازمة من ناحية أخرى.

وحول ذلك، أضاف سارابيا إن لويس سواريز سيكون أشبه بتعاقد جديد لبرشلونة، حيث سيمنح خيارًا إضافيًا هامًا للفريق في وقت حساس من الموسم.

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يذكر أن برشلونة يتصدر الدوري الإسباني بفارق نقطتين عن غريمه التقليدي وملاحقه المباشر ريال مدريد، لذلك من المنتظر منافسة محتدمة فيما تبقى من جولات الليجا.