فيروس كورونا يطيح بالـ VAR من دوري الأبطال

تأثيرات فيروس كورونا على دوري الأبطال تنضم إلى التأثيرات غير المباشرة للوباء على كرة القدم

تتواصل تأثيرات فيروس كورونا على كرة القدم ومستقبلها القريب، وهذه المرة يبدو التأثير غريبًا بعض الشيء من خلال تهديد تقنية الفيديو.

وكانت المسابقات الأوروبية والمحلية قد توقفت قبل منتصف مارس الماضي بسبب الوباء الجديد دون الوقوف على موعد محدد لعودتها.

وحول ذلك، قد يؤثر الفيروس الجديد وما نتج عنه من إجراءات عزل وتباعد اجتماعي وتجنب لأي من أشكال التجمعات إلى إلغاء تقنية الفيديو.

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ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن تواجد الحكام في غرفة الفيديو غير آمن بالنسبة للعدوى، حيث أنه اجتماع لعدد من الأشخاص في مكان ضيق.

ويمكن للجنة التنفيذية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" التي تجتمع يوم الخميس عن بعد من خلال الفيديو أن تعلن إلغاء الاعتماد على التقنية هذا الموسم في دوري الأبطال بعد استئنافه.

ووفقًا لـ أر إم سي سبورت يعد هذا أحد أهم التدابير التي تخضع للمناقشة والبحث خلال الأيام الحالية من قبل أعلى هيئة في كرة القدم الأوروبية.

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يذكر أن دوري أبطال أوروبا قد توقف قبل استكمال منافسات ثمن النهائي، حيث لعب جزء من مباريات الإياب لذلك الدور ثم توقفت البطولة.