فيروس كورونا يضرب مانشستر يونايتد قبل مواجهة نيوكاسل

تقارير صحفية إنجليزية تؤكد ظهور ثلاث إصابات بفيروس كورونا في صفوف مانشستر يونايتد قبل مواجهة نيوكاسل.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر يونايتد عانى في الساعات الماضية من ظهور ثلاث إصابات بفيروس كورونا ضمن صفوف الفريق الأول.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميرور"، والتي أكدت أن ثلاثة من الأشخاص المتواجدين في معسكر مانشستر يونايتد الخاص بلقاء مساء اليوم ظهرت نتيجة تحليلهم إيجابية.

وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء الثلاثة من الطاقم التدريبي، ولن تؤثر إصابتهم بأي شكل من الأشكال على المباراة التي تقام مساء اليوم ضد نيوكاسل.

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ولم يسافر هذا الثلاثي رفقة مانشستر يونايتد في رحلة الشياطين الحمر لتورينو من أجل مواجهة ريال سوسييداد الأسبوع الماضي.

وقالت الصحيفة أن مركز تدريبات النادي قد تم إغلاقه من أجل التعقيم والتطهير بالرغم من تأكيد المتحدث الرسمي على عدم حدوث ذلك.

وكان مانشستر يونايتد قد حقق فوزًا عريضًا على ريال سوسييداد يوم الخميس الماضي بأربعة أهداف نظيفة في الدوري الأوروبي.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد يدخل لقاء اليوم لمواجهة نيوكاسل وهو في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة.