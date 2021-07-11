فيروس كورونا يضرب لاعبي برشلونة بمعسكر الموسم الجديد

كومان يفقد لاعبين في بداية الفترة التحضيرية

أعلن نادي برشلونة الإسباني عن إصابة لاعبين من فريقه بفيروس كورونا، في بداية الفترة التحضيرية للموسم القادم.

وخضع لاعبو برشلونة للاختبارات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا يومي السبت والأحد، قبل أن تقام الحصة التدريبية الأولى في سيوداد ديبورتيفا جوان جامبر.

ماذا جاء في بيان برشلونة؟

أعلن برشلونة في بيان رسمي عبر موقعه الرسمي، فإن نتائج اختبار كلا من راموس مينجو وإيلياس (ثنائي الشباب) جاءت إيجابية ولن يتمكنوا من بدء الموسم التحضيري مع بقية زملائهم في الفريق.

وجاء في بيان النادي: "كشفت الاختبارات الطبية، إصابة راموس مينجو وإلياس أخوماش بفيروس كورونا دون أن تظهر عليهما أية أعراض".

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Después de las pruebas PCR realizadas ayer sábado los jugadores del @FCBarcelonaB Ramos Mingo e Ilias han dado positivo por Covid-19



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لذلك، لم يشارك اللاعبان صباح اليوم الأحد في الفحوصات البدنية والطبية التي خضع لها الفريق ولن ينضموا إلى التدريبات غدًا أيضًا.

ومن المفترض أن يخضع الثنائي للعزل لمدة 10 أيام مع اتباع الإرشادت الصحية، على أن يتمكنوا من الانضمام للفريق بعد التعافي

وبدأ كومان موسمه التحضيري بـ 11 لاعبا فقط من الفريق الأول، واستدعى تسعة لاعبين من الفريق الشباب (برشلونة B ) لتعويض الغائبين.

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