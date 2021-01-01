فيروس كورونا يحرم ريال مدريد من ناتشو رغم عدم إصابته به

لماذا سيحرم ريال مدريد من خدمات ناتشو في مباراة كأس الملك؟

ذكر الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد أن مدافعه الدولي الإسباني ناتشو فيرنانديز سيغيب عن مواجهة الليلة أمام ألكويانو في كأس ملك إسبانيا.

وجاء السبب وفقًا لبيان النادي الرسمي أن ناتشو كان مخالطًا لأحد الأشخاص الذين جاءت نتائج فحوصات فيروس كورونا الخاصة بهم إيجابية.

المدافع الدولي الإسباني في الوقت الحالي موجود في فالديبيباس ليخضع لفحوصات كورونا للمرة الثانية بعدما قام بمخالطة شخص جاءت نتيجة فحصه إيجابية.

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ناتشو جاءت نتيجة فحصه الأول في الأمس سلبية ولكنه سيخضع لفحوصات جديدة من أجل التأكد من عدم إصابته بالوباء من خلال مخالطة الشخص المصاب.

وإلى أن يقوم بالفحص الثاني سيتم عزل ناتشو احترازيًا وهو ما يعني غيابه عن رحلة ريال مدريد اليوم من أجل مواجهة ألكويانو في كأس ملك إسبانيا البطولة المستعصية على زيدان.

وعانى العديد من اللاعبين خلال الموسم الحالي من إصابات بفيروس كورونا خاصة مع تفشي الموجة الجديدة في أوروبا بنهاية ديسمبر الماضي وبداية العام الجديد.

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يذكر أن زين الدين زيدان فاز مع ريال مدريد بجميع البطولات الممكنة خلال الولاية الأولى أو الثانية سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي عدا كأس الملك.