فيروس كورونا يحافظ لباريس على نيمار ومبابي

هل يستفيد باريس سان جيرمان من فيروس كورونا لحماية نيمار ومبابي من برشلونة وريال مدريد؟

سيكون لدى باريس سان جيرمان فرصة أكبر من أجل الاحتفاظ بخدمات نجميه كيليان مبابي ونيمار المطلوبين من ريال مدريد وبرشلونة.

وكانت المصادر قد رجحت أن يقوم باريس سان جيرمان بالتفريط في واحد منهما على الأقل خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ولكن مع المستجدات التي حدثت وتوقف نشاط كرة القدم بسبب فيروس كورونا الجديد المتفشي في أغلب دول العالم، يبدو أن الخارطة ستتغير.

وسيكون ذلك من خلال الخسائر الاقتصادية التي تكبدتها الأندية نتيجة للتوقف الذي حدث للنشاط بسبب الفيروس، والذي سيلقي بظلاله على رواتب اللاعبين وأسعار الانتقالات.

وحول ذلك، قالت صحيفة ليكيب الفرنسية إن الخسائر الاقتصادية التي تعاني منها الأندية الكبرى ستمنع القيام بتعاقدات كبرى خلال الصيف المقبل.

بالإضافة إلى المجهول الذي يعيشه عالم كرة القدم حول موعد استكمال الموسم الحالي وموعد بداية ونهاية سوق الانتقالات الصيفية والموسم الجديد.

وسيستفيد باريس سان جيرمان من كل ذلك في الحفاظ على خدمات نيمار ومبابي حيث سيكون من الصعب على أي نادٍ أن يتعاقد مع أحدهما خلال الفترة المقبلة.

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يذكر أن باريس سان جيرمان قد أعلن من قبل في أكثر من مناسبة سابقة عدم نيته التفريط في أي من نجومه وعلى رأسهم نيمار ومبابي.