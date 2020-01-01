رسميًا .. كوكا ينضم إلى صلاح والنني ويصاب بكورونا

لاعب ومنسق إعلامي ومدلك يصابون بكورونا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء، نتائج المسحات الطبية التي أجراها أفراد بعثة المنتخب المصري ، العائدين من دولة توجو، والتي أثبتت إصابة لاعب جديد بفيروس كورونا.

الفراعنة عادوا صباح اليوم إلى القاهرة، بعدما تغلبوا على توجو بالأمس، بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2020.

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وأثبتت الفحوصات سلامة كافة أفراد البعثة باستثناء المهاجم أحمد حسن "كوكا"، والمنسق الإعلامي شادي الجيلاني، ومدلك الفريق محمد عبده.

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ومن المقرر أن يدخل الثلاثي في فترة حجر صحي على مدار الأيام المقبلة، على أن تعاد لهم المسحة بعد خمسة أيام، للتعرف على تطورات حالتهم.

وكان كورونا قد ضرب المنتخب المصري بإصابة نجمه محمد صلاح أولًا ليغيب عن مباراتي توجو، ثم لحق به لاعب الوسط محمد النني، الذي اكتشف إصابته في توجو، ليغيب عن لقاء الأمس.

وحقق الفراعنة الفوز في لقاء الجولة الثالثة من التصفيات أمام توجو بالقاهرة، بهدف وحيد، سجله محمود حمدي "الونش".

مصر تحتل حاليًا صدارة جدول ترتيب مجموعتها برصيد عشر نقاط، متفوقة بفارق الأهداف عن جزر القمر صاحبة الوصافة بنفس الرصيد من النقاط.