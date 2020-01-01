اتحاد الكرة المصري يكشف خطة حماية اللاعبين من فيروس كورونا

رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد يتحدث

أكد محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد كرة القدم المصري أنهم وضعوا خطة عمل لحماية اللاعبين المصريين سواء في الأندية أو المنتخبات من فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وأوضح سلطان في البداية أنه لا داعي للقلق وتهويل الأمر، مؤكدًا أنهم يتبعون تعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.

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مضيفًا "ما يهمنا هو عدم انتقال العدوى للاعبين أو الجماهير، وهناك تعليمات محددة تخص السفر لمختلف دول العالم حسب وضع كل دولة".

"لدينا السبت القادم لقاء مع جميع المنتخبات القومية، بتواجد الأجهزة الفنية والإدارية وبعض اللاعبين، يهدف للتوعية بالمرض وكيفية الحد من انتشاره والتصدي له، كما أننا على اتصال مع جميع الأجهزة الطبية في المنتخبات الوطنية".

وأكد سلطان أن اللجنة الطبية في الاتحاد المصري ستوفر كافة الطلبات اللازمة لحماية اللاعبين من فيروس كورونا.

وعن رحلة المنتخب المصري الأول إلى توجو بعد اكتشاف حالة إصابة هناك، قال "نحن نقيم الوضع بشكل يومي والقرار يختلف بناءً على الأحداث، لكن الدول الأفريقية بشكل عام آمنة حاليًا، ومع هذا سنتخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لوقاية اللاعبين خلال السفر خارج مصر".

وأتم سلطان مؤكدًا أن المؤسسات الرياضية المصرية خالية تمامًا من فيروس كورونا، إذ تم إجراء الفحوصات اللازمة لجميع اللاعبين والعاملين.