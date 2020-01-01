رينارد يُدير المنتخب السعودي في ظل "أزمة كورونا" عبر 4 محاور

المدرب الفرنسي متواجد في فرنسا

يتواجد هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية في فرنسا حاليًا بعدما سمح له الاتحاد السعودي لكرة القدم بذلك ليكون بجانب أسرته في ظل تفشي فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) في مختلف أنحاء العالم خاصة أوروبا.

ورغم ابتعاده عن السعودية وتوقف النشاط الكروي ضمن الإجراءات الدولية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، إلا أن رينارد يُواصل إدارة المنتخب السعودي والإشراف على أوضاع لاعبيه، ويقوم بذلك عبر 4 محاور رئيسية.

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الأول هو التواصل مع معاونيه والجهاز الإداري للمنتخب لوضع خطة جديدة عوضًا عن القديمة الملغاة لإعداد الأخضر ولاعبيه للمرحلة القادمة من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، والتي قد تُلعب في سبتمبر القادم حال السيطرة على أزمة كورونا.

الثاني هو متابعة الجهاز الطبي في المنتخب السعودي تدريبات اللاعبين المسجلين في القائمة الأساسية المرسلة للاتحاد الدولي لكرة القدم، والذين يتراوح عددهم ما بين 50 إلى 60 لاعبًا تم اختيارهم من المدرب رينارد، للوقوف على برامجهم اليومية على المستويين الطبي والتدريبي.

الثالث هو إرسال الجهاز الطبي للأخضر رسالة توعية يوميًا لكل لاعب للتأكد من اتباعه التعليمات الموصى بها لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، وكذلك للتأكد من عدم وجود أي أعرض متعلقة بالمرض لديه.

الرابع والأخير هو تواصل الجهاز الطبي للمنتخب مع الأجهزة الطبية في الأندية السعودية لطلب تقارير طبية مفصلة لكل لاعب من لاعبي الأخضر حول برنامجه التدريبي خلال فترة توقف النشاط الكروي ومكوثه في منزله، وسيتسلم الجهاز الفني للمنتخب تلك التقارير عند استئناف التدريبات تمهيدًا لعودة النشاط الكروي.