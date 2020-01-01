رينارد يُعلن تخفيض راتبه مع المنتخب السعودي

المدرب الفرنسي بادر بتلك الخطوة

أعلن هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية المتواجد في فرنسا حاليًا تخفيض راتبه الذي يتقاضاه من الاتحاد السعودي لكرة القدم، وفيما لم يُفصح المدرب الفرنسي عن نسبة تخفيض عقده أفادت بعض المصادر الصحفية أنه تنازل عن النصف.

السعودية تعاقدت مع رينارد لقيادة المنتخب في تصفيات تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، وقد قاد الأخضر بالفعل في اللقاءات الأخيرة قبل أن يتم تأجيل جميع مباريات تصفيات مونديال قطر إلى إشعار آخر بسبب أزمة فيروس كورونا التي تضرب العالم.

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وكتب رينارد على حسابه الرسمي على تويتر "قررت المساهمة في دعم السلطات الصحية في البلاد عبر تقليل راتبي. أخذت زمام تلك المبادرة لدعم كافة الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا. أتمنى لكم الأفضل وابقوا في المنزل".

من جانبه، رد حساب المنتخب السعودي الرسمي على تويتر على مبادرة المدرب بالقول "شكرًا لك مدربنا الرائع على مبادرتك بتخفيض راتبك في ظل أزمة فيروس كورونا".