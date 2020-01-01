الاتحاد الآسيوي يقترح هذا الموعد لاستكمال تصفيات آسيا لكأس العالم

المدرب الفرنسي متواجد في فرنسا

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن اقتراح تقدم به الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لنظيره الدولي "فيفا" حول موعد إقامة المباريات المتبقية من تصفيات آسيا لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ، والتي أجلت إلى أجل مجهول بسبب أزمة فيروس كورونا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قد أعلن تأجيل جميع مباريات التصفيات المؤهلة لمونديال قطر 2022 بسبب الإجراءات المتبعة للتصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، ويتبقى في مرحلة المجموعات من التصفيات الآسيوية 4 مباريات لكل منتخب.

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وحمل اقتراح الاتحاد الآسيوي إقامة المباريات خلال شهري أكتوبر ونوفمبر القادمين، على أن تبدأ المرحلة الثالثة والأخيرة من التصفيات في مارس القادم.

وقد نقلت الصحيفة عن داتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي قوله في المقترح "إقامة المباريات المؤجلة في أكتوبر ونوفمبر سيكون الحل الأفضل".

أضاف "سيكون أكثر أريحية لأنه ستتم إقامة المباريات المؤجلة لدوري أبطال آسيا في أغسطس وسبتمبر المقبلين، فضلًا عن اضطرار بعض الدوريات للعب مبارياتها المؤجلة خلال نفس الشهرين، بالتالي حاول الاتحاد الآسيوي تجنيب المنتخبات والدوريات الآسيوية عامل الضغط الذي قد يؤثر سلبًا في المباريات واللاعبين".